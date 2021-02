Votation cantonale du 7 mars – Indemniser les travailleurs précaires, charité ou accès à un droit? Une aide financière pour perte de revenu due au premier confinement est soumise à la population. L’UDC André Pfeffer et le syndicaliste Davide De Filippo confrontent leurs arguments. Eric Budry

Le député UDC André Pfeffer (à gauche) a porté le référendum lancé contre l’indemnisation. Davide De Filippo, président de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), est membre du comité unitaire défenseur de la loi. LAURENT GUIRAUD

Le 25 juin 2020, le Grand Conseil a adopté un projet de loi par 51 voix (gauche et PDC) contre 47, créant une indemnisation pour perte de revenu destinée aux travailleurs, quel que soit leur statut (légal ou non), qui ne bénéficient d’aucun des soutiens financiers existants. C’est l’unique projet d’aide lié à la situation sanitaire qui n’a pas obtenu la clause d’urgence, bloquant la possibilité d’un référendum. Lequel a été lancé par l’UDC et le MCG. L’indemnité couvrirait au maximum les pertes de deux mois (période du 17 mars au 16 mai 2020), et correspondrait à 80% du manque à gagner, mais avec un plafond à 4000 francs. Le coût de la mesure a été évalué à 15 millions de francs.