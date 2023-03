Ski freestyle – Incroyable Mathilde Gremaud, victorieuse à Tignes La Fribourgeoise de 23 ans a remporté l'épreuve savoyarde de Slopestyle. Il s'agit de sa 6e victoire en Coupe du monde en carrière, la 2e dans la discipline. Robin Carrel

Photo d’archives de la Suissesse. Getty Images via AFP

Bizarrement, la Suissesse, championne olympique et du monde de la spécialité, n'avait plus levé les bras sur le circuit planétaire depuis le 21 décembre 2019 à Aspen. En Slopestyle, il faut même remonter à une compétition disputée à Mammoth Mountain (USA), il y a un peu plus de 4 ans! Incongruité réparée.

Samedi, à Tignes, Mathilde Gremaud a encore une fois fait preuve de talent, mais aussi de caractère. Après une 1re manche bouclée à la 3e place provisoire, avec un run moyen à 80,25 points, la Fribourgeoise a tout lâché lors son 2e essai. Il fallait bien ça pour surpasser les 95,25 unités marquées par la Norvégienne Johanne Killi.

Lors de sa seconde descente, la Gruérienne a frisé la perfection. Et à l'instar de la performance de la Suissesse, les notes se sont envolées. Nonante-six points pour le juge suédois, 97 pour le Français, 96 pour l'Autrichien, 92 pour le Norvégien, 97 pour le Britannique et 96 pour l'Américain. Moyenne stratosphérique à l'arrivée: 96,25 points au compteur et victoire de prestige, une semaine avant les finales de Coupe du monde de Silvaplana.

Mathilde Gremaud a finalement devancé Killi d'une unité. Le podium a été complété par la Canadienne Megan Oldham, restée bloquée à ses 90 points de la 1re manche. Les autres Suissesses ont aussi brillé, même si elles sont restées au pied de la boîte. La Genevoise Sarah Höfflin s'est classée 4e, après un bon 2e run (84,25). La revenante Giulia Tanno a quant à elle réussi son meilleur résultat depuis son retour d'une grave blessure, qui l'avait privée des JO de Pékin. La Grisonne a terminé 6e avec 76,25 points au compteur.



