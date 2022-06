Sorties cinéma – «Incroyable mais vrai», «Otar’s Death»: quels films aller voir cette semaine? Seules trois nouveautés sont à l’affiche, mais toutes dignes d’intérêt. Pascal Gavillet

«One of These Days», Amérique profonde

L’un des participants, joué par Joe Cole. Outide The box

La vie est un show. Une émission de téléréalité permanente. Un spectacle incessant. Du moins pourrait-on le croire avec ce long-métrage de Bastian Günther, cinéaste allemand qui filme l’Amérique profonde (il vit une partie de l’année à Austin) comme s’il y était né. Ce film sidérant nous immerge au cœur d’un concours texan durant lequel les concurrents doivent tenir le plus longtemps possible les mains posées sur un camion pick-up dans l’espoir de gagner celui-ci. Le concours dure jusqu’à épuisement de tous les participants, sauf un ou une. C’est à peu près le même thème qu’un chef-d’œuvre de Sydney Pollack, «On achève bien les chevaux» (1969), où des participants dansent jusqu’à épuisement. Sauf qu’ici personne ne danse, voire ne bouge.

L’immobilisme relatif de la situation, qui démarre comme une kermesse avant de basculer vers la plus cruelle des épreuves de force, nous oblige à nous concentrer sur les personnages, et à aiguiser notre empathie pour l’un ou pour l’autre. Dans l’intervalle, on vit avec eux sous une chaleur étouffante, ou parfois sous des pluies torrentielles, découvrant les mille et une strates de la misère la plus effroyable. La répétition des journées vire au rituel, le statisme se mue en fascination, et tout finit par se fissurer. Un gros coup de cœur à ne rater sous aucun prétexte.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«One of These Days» Afficher plus Réalisateur: Bastian Günther

Avec Carrie Preston, Joe Cole

Drame (All., 120’)

«Otar’s Death», au coeur de la Géorgie

«OtarsDeath»: l’étonnante séquence du téléphérique. Trigon

On ne sait rien de ce cinéaste, Ioseb Bliadze, dont c’est le premier long. Rien de ses interprètes, Nutsa Kukhianidze ou Iva Kimeridze. Et presque rien d’un film qui nous arrive sans publicité. Il mérite tout de même qu’on s’y attarde. Keti élève seule son fils Nika, qui un soir, lassé d’attendre sa mère qui fait la fête, décide de rentrer en voiture tout seul. Mais percute en chemin un vieil homme, Otar. Pour éviter la prison à son fils, Keti accepte de donner une certaine somme d’argent à la famille d’Otar. Voici donc les bases de cet «Otar’s Death» qui nous emmène sur des chemins moins balisés qu’il n’y paraît.

Tout d’abord parce que les personnages ne sont pas d’un bloc. Nika n’est pas un héros angélique, comme le prouve cette séquence dans laquelle il agresse sexuellement sa copine dans une cabine de téléphérique. Le plan est brutal, inattendu. Il n’a rien de gentil. Le film non plus. Ensuite parce que la mise en scène suggère un vrai point de vue. Un auteur à suivre, en somme.

«Otar’s Death» Afficher plus Réalisateur: Ioseb «Soso» Bliadze

Avec Nutsa Kukhianidze, Iva Kimeridze, Eka Chavleishvili

Drame (Géo., 107’)

«Incroyable mais vrai», nourri aux paradoxes

Léa Drucker et Alain Chabat dans «Incroyable mais vrai» Praesens

Le plus étrange, dans l’avant-dernier film de Quentin Dupieux, qui tourne décidément de plus en plus vite, c’est son absence d’étrangeté. Tout a l’air tranquille, presque normal, dans ce récit a priori banal d’un couple qui acquiert une nouvelle maison et la visite. Tout sauf un détail. Dans l’une des pièces, il y a une sorte de trappe avec une échelle en fer qui permet de passer à l’étage inférieur. Sauf que non, car la trappe est une boucle. On y revient d’où on est parti, avec juste trois jours en moins. Il n’en faut pas plus pour que Marie (Léa Drucker, obstinée) passe ensuite ses journées à descendre le conduit, rajeunissant à chaque voyage de quelques jours. Ce qui fait vite beaucoup.

C’est le fantasme de la jeunesse éternelle, le rêve de pouvoir lutter contre l’emprise du temps et in fine de revenir en arrière, qui se réalise ici. Sauf que tout cela a son revers. Et qu’on le devine, sans que les héros s’en doutent, obnubilés par une sorte de folie tranquille qui les empêche de raisonner, donc d’exister. En parallèle à cela, un couple – deux de leurs voisins et amis – très porté sur le sexe traverse d’autres problèmes. Pour s’en sortir, lui va devoir se faire greffer un sexe électronique. Qui ne sera que le début d’autres soucis.

Travailler sur les apparences, sur le culte du paraître et de la réussite, telle semble être ici l’une des obsessions de Quentin Dupieux. Les dehors tranquilles, presque pépères, du récit créent ainsi un contraste entre la forme et ce qu’elle raconte, qui est complètement déjanté, littéralement déformé. Le cinéma de Dupieux se nourrit de tels paradoxes. Depuis «Réalité», le seul à ne pas être sorti en Suisse (pourtant l’un de ses meilleurs films, ce qui peut sembler incompréhensible), il jongle également avec les niveaux de temporalité et les dimensions parallèles. Jouissif et conseillé.

«Incroyable mais vrai» Afficher plus Réalisateur: Quentin Dupieux

Avec Alain Chabat, Léa Drucker

Comédie (Fr., 74’)

