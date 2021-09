L’OFSP dévoile les primes 2022 – Incroyable! Les primes maladie baissent à Genève Elles diminueront de 1,8% en moyenne pour les adultes en 2022. Mais notre canton détient un triste record: sa cotisation moyenne (478,20 fr.) est dorénavant la plus élevée de Suisse. Laurence Bezaguet

On s’attendait à une hausse modérée des primes maladie pour 2022, selon les prévisions des assureurs. Finalement, on annonce une baisse de 0,2% en moyenne en Suisse pour les adultes. Les Genevoises et les Genevois bénéficieront même, eux, d’une diminution de 1,8% en moyenne pour les adultes, de 2,7% pour les jeunes (18-25 ans) et de 1,5% pour les enfants, selon les indications transmises ce mardi, à notre demande, par Patrick Mazzaferri, directeur du Service cantonal de l’assurance maladie.

Alors, champagne? Non pas vraiment. Les cotisations restent trop élevées. Et plus particulièrement à Genève qui se distingue avec sa prime moyenne la plus haute de Suisse: 478,20 francs (contre 487,10 francs en 2020). C’était Bâle-Ville qui détenait jusqu’alors ce peu envieux record. Sa baisse de prime de 2,4% en moyenne pour les adultes cette année explique ce changement. Les jeunes Genevois voient, pour leur part, leur cotisation moyenne diminuer d’une dizaine de francs: 378,60 francs à 368,50 francs. Les primes des enfants passent elles de 126,90 francs à 124,90 francs, en moyenne.