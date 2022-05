Polémique historique – Incohérences partout, Incohérents nulle part Le mouvement des «Arts incohérents» resurgit du XIXe siècle au gré d’œuvres douteuses et d’un texte opportuniste de Michel Onfray, «Les Anartistes». Boris Senff

Une des étiquettes au dos de la toile du «Combat de nègres» – l’une des œuvres retrouvées mais aussi contestées – mentionne l’adresse de Jules Lévy, initiateur des Incohérents qui organisait la première exposition du groupe chez lui le 1 er octobre 1882. AFP

Faudra-t-il bientôt bouleverser la chronologie de l’histoire de l’art telle qu’on la connaît? Certains le pensent et pointent du doigt les Arts incohérents, une mouvance artistique et potache du Paris de la fin du XIXe siècle. Réunis autour de Jules Lévy, écrivain et éditeur, les Incohérents sont connus pour leur esprit de dérision, burlesque et festif, en fanatiques du calembour et de la parodie organisant des bals tonitruants et des expositions éphémères qui se moquent abondamment de l’art officiel.