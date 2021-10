Lettre du jour – Incohérences et égoïsme Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Petit-Lancy, 24 octobre

Quelle horreur, nous pourrions manquer d’électricité dès 2025. On nous suggère de conserver un réchaud à alcool, un camping gaz, des bougies. Pourquoi pas des cuisinières à bois ou à charbon? Envisageable en habitations individuelles, mais dans les locatifs? Vu les nombreux imprudents, les pompiers ont intérêt à étoffer leurs effectifs.

Mais qui donc s’inquiète de ce manque d’électricité? Les mêmes qui, il y a vingt ans, nous interdisaient de mettre des panneaux solaires sur nos toits, pollution visuelle. Ceux qui ne veulent plus de centrales nucléaires, pas de rehaussements de barrages, maintien de la diversité, pas d’éoliennes, c’est moche et ça tue les oiseaux.

Ceux qui ne veulent plus de véhicules à moteurs thermiques et qui prônent le tout électrique, trottinettes, vélos, scooters, motos, voitures, avions, etc. Ceux qui proposent l’hydrogène comme alternative, en oubliant qu’il faut beaucoup d’électricité pour en produire. Ceux qui utilisent à outrance et changent chaque année leurs iPhone, qui ont besoin de wi-fi et de 5G partout pour pouvoir regarder des films en streaming.

Ceux qui utilisent les «réseaux asociaux», gouffre à énergie, pour se réunir et festoyer dans les parcs en «oubliant» leurs déchets en partant. Ceux qui se réunissent pour bloquer un pont ou un carrefour, ce qui em… les gens qui travaillent, plutôt que d’aller aux études chercher des solutions réalistes. Ceux qui stigmatisent les «vieux cons» qui ont inventé la Covid-19 et un dictateur pour les priver de leurs libertés.

Ceux qui, confinés, effectuaient leurs achats dans les commerces locaux, et qui au premier relâchement reprennent le tourisme d’achat et les vols low cost. Ceux qui font partie d’un Exécutif et veulent gouverner mais être en même temps dans l’opposition, qui prétendent défendre le peuple, mais en fait défendent leurs comptes en banque, et à n’importe quel prix.

Ce n’est pas une attaque contre la jeunesse, cela concerne aussi les moins jeunes, moitié-moitié.

Coluche, ce grand visionnaire, a dit: «On ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre et…» Vous tous connaissez la suite.

Jean-Marc Butty

