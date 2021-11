Lettre du jour – Incitations à la vaccination Opinion Courrier des lecteurs

Chêne-Bougerie, 10 novembre

Les mesures incitatives prises par nos autorités en faveur de la vaccination (tombolas, concerts gratuits) ne semblent pas soulever l’enthousiasme.

Cela n’est pas étonnant si on les considère sous l’angle des principes généraux de notre ordre juridique.

Notre droit protège la liberté du consentement. Cette protection est mise en œuvre, notamment, par les articles 40a et suivants du Code des obligations, qui sans s’appliquer directement ici donnent néanmoins une bonne idée des principes retenus par le législateur pour s’assurer que le consentement d’une partie ne soit pas vicié, et des circonstances dans lesquelles il estime qu’une partie se trouve en position de faiblesse (et qu’elle mérite donc une protection accrue).

Ainsi lisons-nous aux articles 40b et 40c que le consentement (offre ou acceptation d’une offre) peut être révoqué sous quatorze jours s’il a été donné, notamment, «sur la voie publique» (art. 40b lettre b) ou «lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre» (art. 40b lettre c).

Dès lors, l’idée de convoquer les gens à un événement de nature publicitaire, sur la voie publique, pour les faire consentir (irrévocablement) à quelque chose qui manifestement ne les convainc pas (puisqu’ils ne sont toujours pas vaccinés) est pour le moins étrange et égratigne le principe de la cohérence de notre ordre juridique.

On pourrait aller plus loin, si l’on voulait faire du droit, et se demander ce qu’il en est, en pareilles circonstances, du consentement éclairé nécessaire aux actes médicaux, et de la validité de la décharge donnée au vaccinateur (qui, elle, est bien une déclaration de volonté soumise au Code des obligations).

Mais disons simplement ici que les réticences, et le malaise, ne sont certainement pas sans fondement. Et c’est un vacciné qui le dit.

Raphaël Baeriswyl

