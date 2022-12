Thessalonique – Incidents après le tir d’un policier sur un jeune Rom en Grèce Un jeune homme de 16 ans de la communauté rom a été grièvement blessé par le tir d’un policier lors d’une course-poursuite, dans la nuit de dimanche à lundi en Grèce.

Les manifestants ont brûlé des barrages routiers et lancé des cocktails Molotov contre des forces anti-émeutes. AFP

De nouveaux incidents entre manifestants et policiers ont eu lieu lundi soir à Thessalonique en Grèce, au cours d’un rassemblement de soutien à un homme de 16 ans de la communauté rom grièvement blessé par le tir d’un policier, selon un journaliste de l’AFP.

Les manifestants ont brûlé des barrages routiers et lancé des cocktails Molotov contre des forces anti-émeutes qui ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Les manifestants ont également cassé des vitrines de magasins dans le centre de Thessalonique, deuxième ville grecque dans le nord du pays.

Quelques heures auparavant, une première manifestation de dizaines de Roms rassemblés devant l’hôpital où a été opéré le jeune homme avait également été émaillée d’affrontements avec les forces anti-émeutes qui ont répliqué aux jets de pierres avec des gaz lacrymogènes.

Attaque «de sang-froid»

Le jeune homme a été hospitalisé après qu’un policier eut ouvert le feu contre lui lors d’une course-poursuite dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h00 (minuit, heure suisse). Le jeune Rom avait pris la fuite sans payer une facture de 20 euros à une station de service dont le propriétaire avait averti la police. Dans son communiqué, la police affirme que «le conducteur effectuait des manœuvres dangereuses» et «tentait de percuter les motos de policiers».

«Compte tenu du danger immédiat, les policiers ont fait usage d’une arme à feu (tirant deux coups) pour tenter d’immobiliser le véhicule, ce qui a conduit le conducteur à en perdre le contrôle, à heurter un mur et à être transporté à l’hôpital avec des blessures graves», indique ce texte. C’est une attaque «de sang-froid commise par la police. L’enfant n’a fait aucune action qui justifie une telle action des officiers de police», a déclaré aux médias l’avocat de la famille du jeune Rom, Théofilos Alexopoulos.

Le policier qui a tiré a été arrêté et doit être présenté devant le procureur mardi matin. La police a également indiqué qu’il avait été mis en disponibilité et qu’une enquête a été ouverte. Il y a un an, à Perama, quartier défavorisé à l’ouest d’Athènes, un autre jeune Rom de 20 ans avait été tué à l’issue d’une course-poursuite avec la police. Les sept policiers impliqués sont poursuivis pour meurtre et pour tentative de meurtre sur un autre jeune homme de 16 ans qui avait été blessé. Le procès est toujours en cours.

