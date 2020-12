Vully (VD) – Incendie sous un couvert à voiture à Mur Alertés vers 2h10, les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes une fois sur place. Sains et saufs, les trois occupants de la maison ont pu être accueillis chez des voisins.

Les différents véhicules présents sous le couvert ont été calcinés. Police cantonale vaudoise 1 / 1

Un incendie s’est déclaré sous un couvert à voiture dans la nuit de lundi à mardi à Mur (VD), dans le Vully. Plusieurs véhicules, le couvert et la façade de la villa attenante ont été la proie des flammes. Il n’y a pas de blessé.

La centrale d’alarme a été alertée vers 02h10. Sur place, les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie, annonce mardi la police cantonale vaudoise.

Trois voitures, une moto, un scooter, une remorque et deux vélos sont calcinés. Les trois occupants de la maison, âgés de 56, 43 et 18 ans, ont été relogés par des voisins. Une enquête a été ouverte. L’origine et les causes de l’incendie ne sont pas déterminées pour l’heure, précise le communiqué de presse.

Le procureur de service a été renseigné et les investigations sont menées par les spécialistes du groupe incendie et de la brigade de police scientifique de la Police de sûreté vaudoise avec l’appui des intervenants gendarmes.

L’intervention a nécessité l’engagement d’une patrouille de la Gendarmerie et d’une patrouille mixte (Gendarmerie et Police du Nord vaudois) et des sapeurs-pompiers du SDIS Broye-Vully.

Comm./NXP