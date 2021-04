Tribunal de police – Incendie mortel des Tattes: deux agents de sécurité et deux résidents seront jugés Le Ministère public a classé la procédure contre un troisième agent et exclut toute poursuite contre l’État, la société de sécurité et l’Hospice général. Fedele Mendicino

En novembre 2014, un incendie a eu lieu au centre de requérants des Tattes. Laurent Guiraud

Le Ministère public a bouclé l’enquête sur l’incendie du centre de requérants d’asile des Tattes. Cette tragédie survenue dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014 à Vernier avait provoqué la mort d’un Érythréen de 29 ans. Quarante résidents avaient sauté par les fenêtres par crainte d’être brûlés ou asphyxiés. Selon nos renseignements, deux résidents et deux agents de sécurité devront comparaître devant le Tribunal de police. En revanche, le Ministère public vient de classer la procédure contre un troisième agent et toute poursuite pénale contre l’État, la société de sécurité et l’Hospice général.