Feu – Incendie maîtrisé ce matin au Cycle de Cayla Tous les élèves et le personnel du cycle d’orientation ont été évacués. Les cours ont repris normalement cet après-midi. Marianne Grosjean

La police et les pompiers interviennent au Cycle de Cayla ce vendredi 26 novembre 2021. SIS

Un incendie a bousculé la fin de la récréation au Cycle d’orientation de Cayla, sur la rive droite, ce vendredi matin. Un feu a démarré dans des toilettes, déclenchant automatiquement l’alarme incendie à 10 h 43. Cette dernière a résonné dans le bâtiment, incitant les enseignants et le personnel de l’école à évacuer immédiatement les quelque 700 élèves présents.

En même temps, l’alarme a alerté la caserne des pompiers. «Nous avons mis 4 minutes pour arriver sur place avec quatre véhicules dont une ambulance, et 15 pompiers professionnels, résume le lieutenant du Service d’incendie et de secours Nicolas Millot. Le personnel a fait un excellent travail, tout le monde avait été évacué, les élèves concentrés aux points de rassemblement. Par ailleurs, certains employés avaient déjà commencé à éteindre le feu avec des extincteurs. Nous avons terminé l’extinction, puis placé des ventilateurs pour évacuer la fumée de l’établissement, et avons contrôlé tout le bâtiment.»

Le lieutenant rappelle que si le feu est le danger le plus immédiat, la fumée en est un plus sournois: «Dans des toilettes, il y a beaucoup de matières plastiques qui, en s’enflammant, dégagent beaucoup de fumée, notamment des émanations toxiques. Or la fumée peut retarder une évacuation des personnes, et en intoxiquer un certain nombre.» Il ajoute qu’un élève a été transporté aux HUG pour un contrôle suite à une «légère inhalation».

L’origine de cet incendie devra être déterminée par l’enquête de la police, également dépêchée sur place.

Les cours ont pu reprendre normalement l’après-midi, assurent le Département de l’instruction publique ainsi que le secrétariat du Cycle de Cayla.

