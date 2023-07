Feu de cave – Lignon: décès de la seconde victime La mère n’a pas survécu. Son fils avait perdu la vie jeudi peu après son admission aux urgences des HUG. Une amie des défunts témoigne. Fedele Mendicino

L’incendie est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. SIS



Les médecins n’ont rien pu faire. Selon nos renseignements, la mère asphyxiée dans la cage d’escalier d’un bâtiment du Lignon le jeudi 6 juillet est décédée aux HUG. Son fils de 13 ans, qui avait comme elle tenté d’échapper au sinistre, a péri quelques heures après son admission aux urgences.

«Nous étions très proches, elle m’appelait sa grande sœur. Je vous en parle car je ne veux pas qu’elle tombe dans l’oubli.» Une amie des défunts

«Elle faisait tout pour son fils»

Le décès de cette femme de 28 ans vient de nous être confirmé par OIivier Francey, porte-parole du pouvoir judiciaire. Une amie de la défunte qui habite également le quartier a accepté de nous parler d’elle: «La famille des victimes m’a autorisée à mettre ce dimanche une annonce sur les réseaux sociaux. Le décès est survenu dans la nuit de vendredi à samedi. J’ai tellement de la peine pour elle et son fils. C’était une femme courageuse, exceptionnelle, très calme. Un vrai petit ange, un rayon de soleil. Elle faisait tout pour s’occuper de son fils. Nous étions très proches, elle m’appelait sa grande sœur. Je vous en parle car je ne veux pas qu’elle tombe dans l’oubli.»

L’enquête, qui aborde la piste criminelle, se poursuit. Rappelons que l’incendie a démarré dans les caves du numéro 60 de l’avenue du Lignon. La fumée est ensuite montée dans les étages. De nombreux locataires sont restés barricadés chez eux en attendant la venue des pompiers qui ont mis deux heures à maîtriser l’incendie. Les deux victimes, selon les témoignages recueillis, se seraient retrouvées prisonnières de la fumée entre le troisième et le premier étage.

Piégés dans les escaliers

Lors de notre passage dans cette étroite cage d’escaliers, les voisins ont expliqué que des personnes criaient dans la rue aux locataires de sortir. Un mauvais conseil, selon une locataire qui elle a attendu l’arrivée des pompiers devant sa porte avant de sortir. La voisine de palier des victimes a fait de même: «Si j’avais eu leur numéro de téléphone, tout cela ne leur serait peut-être jamais arrivé. Car je leur aurais dit de ne surtout pas sortir de l’appartement. D’y rester jusqu’à l’arrivée des pompiers.»

Mais comment la fumée a-t-elle pu remonter dans les étages? John, son voisin, nous explique pourquoi: «J’habite au Lignon depuis trente ans. Il y a dix ans lors d’un incendie analogue, je me suis précipité, dès les premières fumées hors de l’appartement avec ma sœur. Plus nous descendions, plus la cage d’escalier était remplie de fumée. Un vrai piège. Cela s’explique par un espace existant entre l’escalier et le mur qui permet à la fumée de la cave de monter dans les étages. On s’en est sorti par miracle. Les deux victimes n’ont pas eu cette chance.»

