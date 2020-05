CANTON DE SCHWYTZ – Incendie dans un hôtel Les 40 hôtes et habitants de cet établissement de Seewen ont pu être évacués sains et saufs

L’incendie dans un hôtel de Seewen (SZ) n’a pas fait de blessé. Police cantonale Schwyz

Un incendie a éclaté au milieu de la nuit de vendredi à samedi dans un hôtel à Seewen (SZ). Les 40 hôtes et habitants ont pu être évacués sains et saufs et relogés dans un autre hôtel, a indiqué samedi la police cantonale.

Le feu s’est déclaré dans une chambre avant de s’étendre à la façade. L’alarme incendie s’est déclenchée automatiquement vers 2h30. Les hôtes ont pu évacuer le bâtiment par les sorties de secours. Les pompiers et la police ont dû en réveiller quelques-uns.

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte.

( ATS/NXP )