Grèce – Incendies dans des camps de migrants à Lesbos Deux incendies apparemment accidentels ont détruit vendredi au moins deux tentes sans faire de victime dans deux camps de migrants sur l’île de Lesbos et en Grèce continentale, alors que les conditions d’hébergement sont dénoncées par des ONG, selon des sources concordantes.

La vague de froid qui a frappé la Grèce depuis le début de la semaine a mis à l’épreuve les 6000 migrants du camp de Karatepe à Lesbos. AFP

À Lesbos en mer Egée, le feu déclaré vendredi en début d’après-midi dans une tente du camp de Karatepe «a été provoqué par un court-circuit probablement après une panne d’un radiateur», a indiqué à l’AFP un responsable du bureau de presse des pompiers. Selon un employé du camp, une seconde tente avoisinante a également été détruite par les flammes, sans faire de victime.

Vendredi soir, un autre incendie s’est déclaré devant une tente dans le camp de Diavata dans le nord de la Grèce continentale, où vivent plus d’un millier de demandeurs d’asile. «L’incendie a rapidement été éteint, une tente a été détruite», a indiqué le service des pompiers. Selon les premières informations, les demandeurs d’asile avaient tenté d’allumer un feu pour se chauffer.

Vague de froid

La vague de froid qui a frappé la Grèce depuis le début de la semaine a mis à l’épreuve les dizaines de milliers de demandeurs d’asile hébergés dans des camps à travers le pays.

Le camp temporaire de Karatepe où vivent 6000 personnes, a été mis en place à la hâte en septembre sur un terrain inondable et en plein vent après deux grands incendies qui avaient ravagé le camp de Moria sur l’île, le plus surpeuplé et sordide alors en Europe.

Des ONG de défense des droits de l’homme ont tiré la sonnette d’alarme ces derniers jours sur la détérioration des conditions avec le froid dans le camp de Karatepe et demandé en urgence l’ouverture des églises et d’autres bâtiments chauffés pour accueillir en priorité les enfants.

AFP