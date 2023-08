France – Incendie dans les Pyrénées-Orientales: des campings évacués Des campings près d’Argelès-sur-Mer ont dû être évacués lundi en raison d’un violent incendie qui menace les habitations.

Des campings près d’Argelès-sur-Mer ont dû être évacués lundi 14 août 2023 en raison des flammes. AFP

Plus de 3000 personnes ont été évacuées de différents campings lundi dans les Pyrénées-Orientales, où un incendie affectant trois communes, dont la station balnéaire d’Argelès-sur-Mer, a parcouru plusieurs centaines d’hectares et menaçait des habitations, selon les pompiers. «Les villages de Saint-André, Sorède, et la ville d’Argelès sont menacés», ont précisé les pompiers.

Le feu a parcouru entre 480 et 530 hectares, selon les sources, sur ces communes situées à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Perpignan. Quelque 550 pompiers, dont 150 du département, ont été mobilisés au total, ainsi que huit avions Canadair, trois avions Dash, trois hélicoptères bombardiers d’eau et deux avions de reconnaissance et de coordination.

«Le feu n’est pas encore fixé», mais il est «mieux orienté qu’il y a quelques minutes et quelques heures, puisqu’on arrive maintenant à voir de façon plus claire son orientation», a déclaré le préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, sur France Bleu Roussillon. Les moyens d’intervention aériens devaient s’arrêter à la tombée de la nuit, a-t-il précisé.

Tenir le feu

En soirée, quelque 430 pompiers étaient déjà sur place, avec des renforts continuant à arriver d’autres départements. «Nous avons des pompiers qui vont venir dans les prochaines heures compléter le dispositif pour monter en puissance» et prendre le relais des moyens aériens, a encore affirmé le préfet. «La priorité vraiment à cette heure (…) c’est de tenir le feu et de protéger les populations», a-t-il souligné.

«Un incendie d’une grande violence est en cours dans les Pyrénées-Orientales. J’appelle la population et les vacanciers à la plus grande vigilance», a pour sa part écrit le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, sur X (ex Twitter).

Pour le maire de Saint-André, Samuel Moli, la situation «est catastrophique». «On fait face à un incendie comme nous n’en avons jamais vu», a-t-il déclaré sur France Bleu Roussillon. «Notre commune est durement touchée, et il y a beaucoup de dégâts», même s’«il faut encore évaluer» ces dégâts. «Il ne faut pas que les gens essayent de traverser le village», a également averti Samuel Moli, qui a lui-même sa maison touchée par les flammes.

Routes fermées

Selon France Bleu Roussillon, plusieurs routes ont été fermées à la circulation et l’électricité a été coupée à Argelès, avant d’être rétablie sur certains secteurs.

Pour Antoine Parra, maire Argelès, «c’est un incendie qui est très difficile à maîtriser» mais qui n’a pas fait de victime pour l’instant. «Un camping a été totalement la proie des flammes» et «des gens ont perdu leurs maisons», a-t-il précisé sur France Bleu Roussillon. Selon lui, le vent est moins intense en soirée: «Ça souffle encore» mais «moins que dans l’après-midi».

Le nombre de personnes évacuées pourrait s’accroître car 2500 personnes se trouvaient dans un seul des cinq campings évacués à Argelès.

AFP

