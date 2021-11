Sinistre – Incendie à l’ECG Ella-Maillart: 500 élèves évacués Deux personnes ont été conduites à l’hôpital après avoir inhalé de la fumée. Léa Frischknecht Chloé Dethurens

Le téléphone de la centrale du Service d’incendie et de secours (SIS) a sonné à 14 h 25. Alertés d’un départ de feu au sous-sol de l’École de culture générale (ECG) Ella-Maillart, à la rue de l’Italie, 13 pompiers se sont rendus sur les lieux avec quatre véhicules. Sur place, ils constatent un important dégagement de fumée et appellent cinq pompiers supplémentaires et un autre camion en renfort.

L’intervention des pompiers. Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève

Les responsables de l’établissement, eux, ont déjà commencé à faire évacuer les élèves par leurs propres moyens. Au total, près de 500 élèves sont évacués et patientent sur les trottoirs de la rue du Rhône en attendant de pouvoir récupérer leurs affaires. L’Hôtel Métropole, tout proche, prête ses locaux pour les besoins de l’intervention. Trois personnes sont contrôlées par les ambulanciers. Deux d’entre elles, le directeur et un doyen, sont transportées à l’hôpital après avoir inhalé de la fumée. Une enquête de police devrait tenter de déterminer l’origine du sinistre.

Pas un exercice

Quand l’alarme incendie s’est déclenchée dans les couloirs de l’ECG, les étudiants ont naturellement cru à un exercice. «Ça faisait plusieurs semaines qu’on savait que l’exercice devait avoir lieu, mais personne ne voulait nous donner la date», raconte un élève de troisième année. D’autant plus que, le matin même, les élèves du Collège Calvin avaient, eux, évacué les lieux pour un feu fictif. «Mais quand on est arrivés en bas, qu’on a vu la fumée, on a su que c’était pour de vrai», ajoute-t-il. Les étudiants, qui, pour certains, étaient en pleine épreuve d’économie, se disent soulagés que l’incendie ne compte aucun blessé grave. Voire plutôt ravis de leur après-midi écourtée. Mais ils soulignent tout de même que «le bâtiment est vieux et on ne s’y sent pas vraiment en sécurité».

