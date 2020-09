Suisse – Inauguration en comité restreint du tunnel du Ceneri Le tunnel du Ceneri, inauguré vendredi, constitue la dernière étape des Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA).

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga coupe aujourd’hui le ruban du tunnel de base du Ceneri. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

La présidente de la Confédération Simmonetta Sommaruga inaugure ce vendredi le tunnel de base du Ceneri. Cette cérémonie, en comité restreint en raison de la pandémie de coronavirus, clôt 12 ans de travaux.

Cet ouvrage constitue la dernière étape des Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA), soit trois tunnels à travers la montagne qui relient le sud au nord, pour la Suisse et l’Europe. Le trafic de marchandises dispose désormais d’un corridor de 4 mètres de Gênes à Rotterdam.

Pour Simonetta Sommaruga, les NLFA renforcent le transfert de la route au rail et la protection des Alpes. Elles profiteront aussi aux voyageurs qui pourront se rendre plus rapidement au sud des Alpes et le Tessin bénéficiera désormais d’un RER attrayant entre Bellinzone, Lugano et Locarno, a-t-elle ajouté dans une vidéo publiée à l’avance.

Un projet de 20 ans

Le peuple s’est prononcé en 1992 en faveur des NLFA. La construction de cet «ouvrage du siècle» aura duré 20 ans. La cérémonie d’inauguration se déroule toutefois en petit comité, sans les 650 invités, à cause du Covid-19. Et la fête populaire pour le RER tessinois est, elle, reportée en 2021. Les festivités du jour sont retransmises en direct.

La présidente Simonetta Sommaruga saluera ses invités à 11h00 et prononcera une allocution. La parole reviendra ensuite au conseiller fédéral Ignazio Cassis, au président du canton du Tessin, Norman Gobi. Les participants seront tenus de porter le masque.

Après la partie musicale suivra la cérémonie d’ouverture et la remise officielle de l’ouvrage par le constructeur Alp Transit Gotthard AG aux exploitants, les CFF. Le train inaugural officiel, un train de marchandises, traversera l’ouvrage en direction du sud, selon le programme.

ATS/NXP