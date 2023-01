BEF – Inauguration de La Grenade à Fribourg La bibliothèque est spécialisée sur les questions d’égalité de genre, de politique familiale et de lutte contre la violence de couple.

Depuis 1994, le BEF informe et coordonne les questions d’égalité, de famille et de violence au sein du couple dans le canton de Fribourg (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le bureau fribourgeois de l’égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) a inauguré les nouveaux locaux de sa bibliothèque spécialisée sur les questions d’égalité de genre, de politique familiale et de lutte contre la violence de couple. Le site s’appelle La Grenade.

L’événement survenu dimanche a donné lieu à une table ronde ainsi qu’à une lecture de textes. Depuis 1994, le BEF informe et coordonne les questions d’égalité, de famille et de violence au sein du couple dans le canton de Fribourg, selon un communiqué de l’organisme.

Au fil de l’existence du BEF, une bibliothèque bilingue de ressources liées à ces sujets s’est développée. Elle a rejoint le réseau des bibliothèques cantonales sous l’impulsion de sa bibliothécaire Elisabeth Longchamp Schneider.

Nouveau nom

En décembre, la bibliothèque a déménagé au premier étage de la rue de la Poste 1. Elle bénéficie ainsi d’un espace plus grand et plus accessible pour le public. Pour marquer le changement, la bibliothèque a été baptisée La Grenade.

Pour l’équipe du BEF, ce fruit symbolise notamment la richesse et le dynamisme, grâce à la multitude de graines qui forment son unité. Son goût acidulé et frais ainsi que ses couleurs vives ont également convaincu le bureau de son choix, précise le communiqué.

La Grenade espère représenter un lieu de partage de connaissances, de réflexions, et un regroupement d’ouvrages variés et une riche revue de presse locale reflétant les différents aspects du chemin vers l’égalité.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.