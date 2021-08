Un classique pure soie – «In the Mood for Love», 20 ans après, reste un chef-d’œuvre infroissable Le fantasque Wong Kar-Wai débuta le tournage sans savoir que ses amants infortunés le porteraient vers des sommets. Cécile Lecoultre

Maggie Cheung et Tony Leung. DR

Déjà, il y a ce thème musical de Shigeru Umebayashi, intemporel, entêtant, lancinant avec l’obstination des amants déçus qui s’incrustent… puis la puissante séduction d’«In the Mood for Love» s’exerce dans le crissement de la soie des robes de l’héroïne, creuse les volutes de fumée du héros, cliquète avec les pendules. Le réalisateur Wong Kar-Wai inventait il y a 20 ans une diabolique machine à produire de la sensualité. Et dire que ce cinéaste obstiné dans ses fantasmes n’avait même pas écrit une ligne de scénario quand il convoqua Tony Leung, son acteur fétiche, et la «frenchie» Maggie Cheung dans sa rêverie du Hong Kong de sa jeunesse.