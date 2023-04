La Genève politique bouillonne. Entre les élections et les votations cantonales à venir, l’enjeu est de taille pour le canton. Un objet fait couler beaucoup d’encre, et ce depuis plusieurs mois: l’initiative «pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes» (IN 185).

Le texte vise à augmenter de 50% le taux maximal d’impôt sur la fortune pour les contribuables qui ont un patrimoine dépassant 3 millions de francs, et ce pendant dix ans.

Le texte de cette initiative anticipe des recettes fiscales à hauteur de 200 millions de francs pour le canton, mais ce calcul statique part toutefois du postulat que les contribuables concernés resteraient à Genève. Or, personne ne peut affirmer que ces derniers accepteront une telle augmentation et qu’ils ne quitteront pas le canton.

Le risque d’une telle éventualité mérite un petit exercice d’anticipation des potentielles répercussions pour les finances cantonales, avec pour seul exemple la projection du départ des dix plus gros contribuables genevois.

Dans un rapport du 5 janvier dernier de la commission fiscale du Grand Conseil, il est précisé que si les dix contribuables les plus impactés par l’IN 185 quittaient Genève, cela engendrerait «une perte sèche de 227 millions de francs pour le canton». En d’autres termes, alors qu’un gain de 200 millions par an est espéré, en relevant le taux d’imposition sur la fortune de 50% pour tous les contribuables concernés, la perte annuelle serait plus grande si seulement dix d’entre eux quittaient Genève.

Autre précision importante reçue de l’administration fiscale: lors des dix années pendant lesquelles s’appliquerait cette hausse temporaire du taux d’imposition sur la fortune, les 200 millions par an de recettes fiscales supplémentaires espérés seraient financés à hauteur de 133 millions par des entrepreneurs. Ainsi, deux tiers de l’augmentation serait à charge de celles et ceux qui génèrent prospérité et emplois à Genève.

Une augmentation qui pèserait lourdement sur nos entrepreneurs et serait totalement disproportionnée puisque certains d’entre eux, sous l’effet du système de la taxation de leur outil de travail (soit l’imposition de la valeur théorique de leur entreprise en cas de revente), pourraient payer plus de 100% d’impôts.

La Suisse est d’ailleurs l’un des rares États à percevoir encore un impôt sur la fortune et à taxer l’outil de travail et Genève détient déjà la palme, tous cantons confondus, du taux d’imposition maximal sur la fortune le plus élevé de Suisse!

Finalement et alors que le canton vient d’annoncer un excédent record de 727 millions de francs (1,3 milliard en tenant compte de l’amortissement de la dette de la CPEG*), portés par des revenus fiscaux «hors normes», on peut légitimement se demander si cette hausse de l’impôt sur la fortune est vraiment nécessaire et surtout si le risque en vaut vraiment la chandelle.

Le faire serait prendre un pari très risqué pour le canton, dont les prestations à la population dépendent d’une pyramide fiscale aujourd’hui très fragile.

Karine Curti
Responsable Communication et relations publiques de la FLAG, Fondation pour l'attractivité du canton de Genève.

