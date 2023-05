Crise politique au Pakistan – Imran Khan est libéré dans un Pakistan en plein chaos La remise en liberté jeudi de l’ancien premier ministre ne met pas fin à la crise politique qui secoue cette puissance nucléaire. Emmanuel Derville - New Delhi

La crise politique au Pakistan a déjà fait huit morts et 1400 interpellations. EPA/SHAHZAIB AKBER

Après deux jours de violences, l’affrontement entre Imran Khan et le gouvernement pakistanais s’est déplacé sur le terrain judiciaire jeudi. Le leader de l’opposition et ancien chef du gouvernement est poursuivi par le Bureau national de la transparence pour une affaire de corruption commise durant son mandat entre 2018 et 2022. Ses avocats ont saisi la Cour suprême pour tenter de casser sa détention provisoire après son interpellation mardi à Islamabad. Celle-ci a ordonné sa libération immédiate jeudi soir, considérant son arrestation non conforme à la procédure.