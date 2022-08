Administration fiscale genevoise – Impôts payés en retard? Le rappel coûtera désormais 10 francs Un nouvel émolument vise à responsabiliser les contribuables. Dans le contexte de hausse des prix, cette «punition» est-elle bien judicieuse? Rachad Armanios

Le nouvel émolument rapportera 1 million de francs à l’État, selon les estimations. © Georges Cabrera TDG

Si vous ne rendez pas votre déclaration fiscale à temps, l’administration fiscale vous envoie un rappel. Facturé 10 francs. Désormais, un rappel ordinaire concernant un retard pour le paiement de vos impôts vous coûtera aussi 10 francs. Cheffe des Finances cantonales, Nathalie Fontanet a annoncé mercredi l’introduction de ce nouvel émolument. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Il rapportera 1 million de francs à l’État, estime le Département des finances, se fondant sur la moyenne du nombre de rappels de paiement envoyés ces dernières années. En 2021, plus de 121’000 ont été adressés à des contribuables.

Arrangements possibles

Dans un contexte de hausse des prix due à la guerre en Ukraine, l’État fait-il preuve de mesquinerie? «Le but est de responsabiliser les contribuables en leur rappelant leurs obligations fiscales», a déclaré Nathalie Fontanet face à la presse. Tout en incitant les personnes ayant des difficultés financières à prendre contact avec le fisc pour obtenir un délai de paiement. «Il est toujours possible de s’arranger avec l’autorité fiscale pour échelonner ses payements et ainsi éviter des intérêts supplémentaires et d’éventuelles procédures de poursuite», fait encore savoir le Département des finances.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Auparavant, il a travaillé plus de vingt ans au Courrier , où il a notamment été corédacteur en chef et responsable de la rubrique genevoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.