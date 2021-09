Ville de Genève – «Impossible» de bâtir la Cité de la musique dans le PAV, vraiment? La conception du futur quartier est un travail titanesque, entre négociations foncières et ratio de logements à respecter. Mais il y manque toujours une institution culturelle d’envergure. Théo Allegrezza

Derrière le nouveau quartier de Pont-Rouge, en construction ici en 2019, se dresse le secteur «Étoile» du PAV. LAURENT GUIRAUD

Pour beaucoup, c’est l’histoire d’une occasion manquée. Lorsque l’idée d’une Cité de la musique commence à germer dans l’esprit de Bruno Mégevand, nous sommes en 2013 et le projet d’agglomération Praille-Acacias-Vernets (PAV) est déjà sur les rails depuis plusieurs années. Les premières esquisses remontent à 2006 déjà. Fort du soutien de la fondation Hans Wilsdorf, qui lui a promis plus de 200 millions de francs pour la construction de l’édifice rêvé, l’avocat se met en quête d’un terrain disponible. Une gageure. Avec les experts de l’administration, il passe au peigne fin l’ensemble du canton et tout le monde parvient à la conclusion que le domaine des Feuillantines est «l’endroit idéal». Un concours d’architecture est lancé en 2017. C’est le projet du bureau genevois Pierre-Alain Dupraz qui le remporte.