Circulation routière – Importantes perturbations sur le réseau TPG Mercredi, en fin d’après-midi, un trolleybus a endommagé une ligne aérienne dans les Rues-Basses. Il faudra plusieurs heures avant un retour à la normale. Léa Frischknecht

La circulation des trams dans les Rues-Basses et sur l’ensemble du canton sera perturbée pendant la soirée. ENRICO GASTALDELLO

Fin de journée compliquée pour les Transports publics genevois (TPG). Vers 16 h 10, un trolleybus a endommagé la ligne aérienne au croisement des rues du Stand et François-Diday, rapporte le «20 minutes». L’entier du réseau de tram devrait être perturbé jusqu’à 23 h en tout cas. En effet, pour réparer les dégâts, l’électricité doit être coupée. Des navettes ont été mises en service sur la ligne 14, entre Bernex-Vailly et la gare Cornavin alors que la ligne 18 a quant à elle été déviée entre Plainpalais et Cornavin.

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.