Numérisation de la société – Impliquer population et politiques dans le changement numérique TA-SWISS a étudié l’impact de la numérisation sur la démocratie – positif comme négatif – et propose une série de recommandations pour tirer avantage de ces changements.

TA-SWISS s’est appuyée sur trois études distinctes sur la numérisation pour étudier son impact sur la démocratie (photo d’illustration). AFP

La numérisation a le potentiel de bouleverser les processus politiques et de transformer notre démocratie, affirme TA-SWISS mardi. La Fondation pour l’évaluation des choix technologiques appelle la population et le monde politique à s’associer à ces changements.

TA-SWISS s’est appuyée sur trois études distinctes sur la numérisation pour étudier son impact sur la démocratie, précise-t-elle dans un communiqué. Elle appelle à un suivi régulier de l’évolution de la numérisation, «qui peut renforcer notre démocratie mais aussi lui nuire».

Parmi les opportunités, la numérisation peut notamment faciliter la participation à la vie publique. Elle ouvre des canaux de discours et de participation qui permettent un accès plus complet à des informations politiques souvent filtrées. Elle favorise ainsi la libre formation de l’opinion.

Mobilisation facilitée

Des groupes jusqu’à présent guère impliqués dans les processus politiques peuvent ainsi être mobilisés plus facilement. Certaines idées ou organisations peuvent gagner une visibilité sans précédent. Les organisations politiques peuvent, elles, se rapprocher des citoyens en communiquant d’une manière plus directe et plus transparente sur les plateformes en ligne.

Avec les instruments de participation numérique comme la collecte électronique, il est également possible de faciliter la participation aux processus politiques. C’est une possibilité pour surmonter les inégalités existant dans le monde analogique en la matière.

Les informations publiées sur les médias sociaux peuvent être sélectionnées par des journalistes, selon des critères de qualité journalistiques. Cela élargit le champ de la contribution des médias à la libre formation de la volonté politique, estime TA-SWISS.

Risque de polarisation

Un travail d’autant plus nécessaire qu’«avec la vitesse et le pouvoir de diffusion des contenus numériques, les fausses informations délibérées (infox) peuvent avoir un impact beaucoup plus important et ainsi accroître la polarisation de la société», prévient TA-SWISS. Elle précise par ailleurs que les plateformes de médias sociaux n’ont pas été créées pour le discours politique et ne sont donc pas non plus des outils démocratiques transparents.

Les nouveaux outils de participation numérique peuvent eux mener à une multiplication de référendums susceptible de surcharger le système politique. La numérisation risque par ailleurs de favoriser avant tout la participation des citoyens déjà politiquement actifs ou à l’aise avec les technologies numériques.

TA-Swiss propose donc une série de recommandations pour tirer avantage de la numérisation. Si les plateformes de participation numérique ont le potentiel de mobiliser plus largement, il faut veiller à ce que les processus de participation gardent une composante «hors ligne» pour éviter l’émergence de nouveaux mécanismes d’exclusion.

Les processus doivent être faciles à utiliser. Les mécanismes de contrôle pour recouper les informations, comme la vérification des faits, doivent eux être accessibles au plus grand nombre.

«Évoluer avec la société»

La Confédération doit prendre des mesures pour améliorer la capacité à rechercher et à traiter des informations. Étant donné l’âge moyen de l’électorat (57 ans), cela doit prendre la forme de campagnes nationales d’éducation et de prévention destinées à l’ensemble de la population. «Pour perdurer, la démocratie doit évoluer avec la société», conclut TA-SWISS qui appelle à associer la population au débat en cours sur la façon de numériser la démocratie.

L’analyse de TA-SWISS repose sur trois études distinctes. La première de l’institut de recherche gfs.bern montre les effets de la numérisation sur le système politique suisse.

La deuxième, de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) examine les conditions dans lesquelles les jeunes utilisent les outils numériques pour participer. Et enfin le think & do tank se projette à travers trois scénarios sur les formes que pourrait prendre la démocratie numérique en 2050.

ATS

