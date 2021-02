Open d’Australie – Implacable, Daniil Medvedev a le profil du parfait régicide Le Russe semble cocher toutes les cases pour devenir le premier homme à battre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie. Toutes sauf une: il n’a pas le vécu du patron. Mathieu Aeschmann

Daniil Medvedev chauffe la foule de la Rod Laver Arena, entièrement acquise à Stefanos Tsitsipas, après le passing gagnant qui lui apporte le break décisif dans la troisième manche. AFP

Il règne sur le tennis une ambiance de fin de siècle, quelque chose qui s’apparente à un déchirement fondamental entre les vieilles allégeances et des pulsions révolutionnaires. Jusqu’à jeudi, Melbourne envisageait deux finales pour la postérité. Mais Serena Williams n’avait que ses larmes à proposer à Naomi Osaka et Rafael Nadal plus les jambes pour suivre le rythme de Stefanos Tsitsipas. Les records attendront; ce qui n’empêchera pas la Rod Laver Arena de vibrer demain pour l’histoire. En effet, si Daniil Medvedev déboulonnait pour la première fois la statue Djokovic en finale de l’Open d’Australie (huit titres), il deviendrait le premier No 2 mondial non membre du «Big Four» depuis 2005.