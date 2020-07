Patrimoine – Impatient de renouer avec les Genevois, le Plaza ouvre ses portes cet automne Un concours d’architecture sur appel est lancé pour rénover la salle de cinéma signée Saugey, mais avant les travaux, deux événements culturels ambitieux sont programmés. Pascale Zimmermann Corpataux

Genève, le 6 juillet 2020.

L'intérieur du cinéma le Plaza, rue Chantepoulet. La salle est en travaux, vidée de tout mobilier, en vue de sa réouverture. Le cinéma, inaugurée en 1952, a fermé ses porte en 2004. ©Pierre Albouy/Tribune de Genève TDG

«Le Plaza est bien vivant. Un an après son sauvetage miraculeux, nous voulons donner aux Genevoises et aux Genevois le signal que les choses avancent, et vite, dans cette salle si chère à leur cœur qui cristallise tout l’imaginaire d’une époque. Ils pourront y revenir dès cet automne déjà», annonce Jean-Pierre Greff. Le président de la Fondation Plaza – et directeur de la Haute École d’art et de design (HEAD) – nous met l’eau à la bouche: «Nous préparons un grand événement public avant l’hiver. L’enthousiasme autour du Plaza est tel que nous avons envie d’en profiter et de le partager avant la réouverture officielle, prévue à l’automne 2023.»