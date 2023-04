Immobilier à Genève – Immeuble en surélévation: un calvaire pour les locataires Plusieurs habitants dénoncent des conditions «insupportables». Pourtant, dans ce genre de cas, aucune compensation n’est prévue avant la fin des travaux. Henri Neerman

Selon la régie, l’immeuble, construit en 1958, nécessite de toute façon une remise aux normes importante, ce indépendamment du projet de surélévation. LAURENT GUIRAUD

Pannes de chauffage à répétition, bruit constant, poussière qui s’infiltre partout, perte de leur intimité: voilà quelques-uns des points que nous rapportent plusieurs habitants d’un immeuble de la Servette, situé sur la rue des Asters. Le bâtiment, qui va être surélevé à terme d’un étage et d’un attique, est en travaux depuis plus de six mois. Cependant, bien que ce genre de situation ne soit pas inédit, les habitants relatent leur sentiment d’être pris au piège dans des logements qu’ils décrivent comme quasi inhabitables.