Immersion inédite – Voisin intimidant, le Tribunal fédéral fait tomber ses mystères Pour les 175 ans de la constitution helvétique, le palais de Mon Repos ouvrait ses portes ce week-end. Ils sont 1300 curieux à avoir découvert le cadre et le fonctionnement de la Haute Cour. Flavienne Wahli Di Matteo

Antje van Mark, collaboratrice aux ressources humaines du Tribunal fédéral a guidé tout le week-end les curieux à travers les belles salles du palais, inchangées depuis 1927. 24HEURES/ODILE MEYLAN

Sur le parvis du palais de Mon Repos, on grille des saucisses. Entre les colonnades de marbre du vestibule, le président du Tribunal fédéral (TF) se livre à des selfies avec les citoyens. Une ambiance parfaitement helvétique où protocolaire et populaire se mêlent sans complexe. Pour les 175 ans de la Constitution fédérale, l’institution ouvrait ses portes ce week-end. Il y avait 1300 places disponibles et 1300 visiteurs ont fait résonner les trois langues nationales sous les plafonds à caissons.