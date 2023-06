Recette de saison – Imam bayildi, quand le prêtre s’évanouit de bonheur Des aubergines farcies d’origine turque, idéales pour accompagner les grillades de l’été. Alain Giroud

Imam bayildi. Le nom du plat viendrait de l’histoire d’un imam qui se serait pâmé d’aise à la découverte de ce mets réputé exquis. DR

«Le prêtre s’est évanoui de bonheur», voilà la traduction du nom de cette recette turque d’aubergines farcies de tomates et d’oignons. Servies à température ambiante ou à peine tièdes, elles constituent l’accompagnement idéal des grillades de l’été. Il existe plusieurs versions de cette recette. Certaines préconisent de frire les demi-aubergines avant de les farcir de tomates et oignons compotés en écartant leur chair sur les côtés. Notre Imam bayildi (la recette d’Hélène qui a vécu pendant de longues années à Istanbul) est moins gras et tout aussi savoureux.

Ingrédients pour 4 personnes

- 4 aubergines moyennes

– 2 oignons moyens hachés

– 2 tomates coupées en petits morceaux

– 1 feuille de laurier

– 2 poignées de persil haché

– Huile d’olive, sel, poivre

Préparation

Couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur, extraire la chair avec une cuillère, attention de ne pas percer la peau. Badigeonner la peau d’huile d’olive et mettre de côté.

Saler la chair de l’aubergine et la laisser dégorger pendant 20 minutes. La rincer abondamment et l’éponger avec un papier de ménage.

Mettre l’oignon dans une poêle avec de l’huile d’olive et cuire doucement sans prendre couleur.

Lorsqu’il est transparent, ajouter la chair d’aubergine et les dés de tomates.

Cuire cinq minutes, puis ajouter le laurier et 1 poignée de persil. Poursuivre la cuisson pendant 10 minutes. Enlever le laurier et laisser tiédir.

Pendant ce temps, préchauffer le four à 180° C.

Dans un plat à gratin légèrement huilé, disposer la peau des aubergines et les farcir avec la préparation ci-dessus.

Placer au four pendant 30 minutes.

À sa sortie, parsemer avec la seconde poignée de persil haché et laisser refroidir.

Journaliste aux rubriques Gastronomie & vins et automobile. Plus d'infos

