Consultation citoyenne – Imaginer la Genève du futur Anne Cendre

Rues Basses avec le jet d’eau et le lac: Lucien FORTUNATI

Comment vivre mieux? Le canton de Genève se pose la question. Pour y répondre, il a organisé un forum citoyen de trente personnes motivées; elles avaient été tirées au sort, en tenant compte de critères significatifs pour représenter la diversité de la population genevoise.

Sur les 30.000 sollicitées au départ, 360 avaient répondu positivement. C’est de là que sont sorties les trente candidatures gagnantes. Pour les remercier de leur engagement, elles recevront une indemnisation de mille francs. Un petit pot du miel recueilli sur la Treille, résultat d’un effort écologique du Conseil d’État, leur a aussi été offert.

Le résultat de leur travail a été présenté lundi 28 juin au conseiller d’État responsable du projet, Antonio Hodgers en charge du département du territoire, et mercredi 30 juin à la presse. Celle-ci en rendra compte à sa façon. Pour ma part, j’en tirerai quelques détails afin d’en illustrer les grandes lignes.

Cent quatre propositions

Respect de la nature et changement climatique étaient évidemment les thèmes principaux. L’amélioration de la mobilité et l’aide à la consommation locale en résultent nécessairement. La recherche des solutions a été soutenue par une équipe d’encadrement de l’Université de Genève et des experts dans différents domaines. Au bout de cinq week-ends studieux, le groupe est parvenu à mettre sur le papier une liste de cent quatre propositions. 97% d’entre elles ont été entérinées par l’unanimité ou la quasi-unanimité.

À la surprise générale, semble-t-il. Au début, comment croire à une telle réussite? Le résultat est particulièrement encourageant; la bonne volonté opère des prodiges.

Il faut espérer maintenant que les autorités qui vont l’examiner mettront à profit ce travail. La prochaine rencontre avec le conseiller d’État est prévue pour octobre.

La première personne qui a introduit le rapport parlait avec un accent. Ne soyons pas surpris. 40% de la population genevoise n’est-elle pas étrangère? Et ceux-ci souhaitent autant que les autochtones de vivre dans un habitat agréable. Il en venait de Suède ou d’Angola, de Cuba ou d’Italie.

Huit personnes se sont présentées devant nous. Le plus jeune s’était assis à côté de la plus âgée. Ils s’appellent par leur prénom et se tutoient. Même si lui se passionne pour l’informatique et elle préfère l’oralité, tous deux sont aussi engagés dans la poursuite du projet et respectueux des opinions d’autrui.

Un téléphérique urbain

Dans la formulation des suggestions, il fallait choisir entre obligations et incitations et éviter les excès. Par exemple, l’interdiction des piscines privées, qui avait été suggérée, a été rejetée, mais l’interdiction des véhicules polluants en ville dès 2030 a été proposée.

Nombre de mesures amplifient des mouvements déjà en cours pour améliorer les liens entre les habitants et faciliter les communications. Idée originale, la construction d’un téléphérique urbain pour relier les quartiers a été acceptée à l’unanimité.

Traiter la crise climatique avec la même urgence que la crise Covid: cela n’a réuni que 22 oui. Et l’interdiction totale de fumer dans les espaces publics a rencontré une forte opposition. Ce qui ne m’a pas surprise lorsque j’ai vu l’un des participants allumer une cigarette à la sortie.

La proposition qui a recueilli le moins de oui concerne les arbres, ce qui est étonnant, vu l’amour des Genevois pour la verdure: interdire l’imperméabilité des sols à moins d’un mètre de la couronne des arbres. Mais l’unanimité a accepté d’instaurer un moratoire sur l’abattage de vieux arbres sauf en cas de danger. Construire des refuges ou des réserves pour les espèces menacées a aussi fait l’unanimité.

En se penchant sur ces problèmes, le groupe de travail montre la direction que la population, les entreprises et l’État devraient suivre. Il faut aussi sensibiliser les jeunes en incluant l’efficience écologique et son évaluation dans les formations professionnelles de manière obligatoire (deux non, cependant) et pour les enfants rendre obligatoire un cursus sur le changement climatique (2 non).

Augmenter l’offre de transport interfrontalier

L’économie d’énergie n’est pas oubliée. À cet effet, à côté de nombreuses mesures, on propose de privilégier les éclairages solaires et autonomes et de réduire l’éclairage de nuit.

Sur le plan économique, les propositions ont plus de peine à convaincre. Interdire les fonds de placement non durables pour tous les investissements publics n’a obtenu que 21 oui. Et mettre en place des indicateurs complémentaires de réussite différents du seul facteur économique a réuni 26 oui.

Bien sûr l’unanimité accepte le développement des voies vertes et des pistes cyclables, mais réduire les places de parking en ville se heurte à 5 oppositions.

La collaboration avec les voisins du Grand Genève est encouragée, notamment en augmentant la fréquence des transports publics entre la France voisine et Genève et en renforçant les mécanismes de décision à tous les niveaux.

L’un des participants a avoué qu’il se déclarerait heureux si au moins 10% des mesures étaient acceptées et mises en pratique. Acceptons-en l’augure. Toutefois, lorsque l’on constate la multiplicité des excès climatiques – dont les 49 ° au Canada aujourd’hui – ne faudrait-il pas se montrer moins timide?

Il fallait terminer la présentation du projet sur une note optimiste. Celestano le Cubain s’en est chargé en entonnant une chanson.

