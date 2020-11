Basketball – Imad Fattal: «On ne peut pas s’arrêter!» L’avocat genevois, président des Lions, estime qu’il faut poursuivre le championnat le plus longtemps possible, histoire que les partenaires ne jettent pas l’éponge. Christian Maillard

Contrairement à ses habitudes, il n’a pas suivi la rencontre de ses Lions sur le parquet, derrière l’un des panneaux du Pommier, à côté des espaliers. Le président Imad Fattal a pris de la hauteur pour encourager ses protégés dans les gradins, à côté de certains privilégiés VIP. Avec, à la fin, un succès de sa troupe face à Fribourg Olympic.

Imad Fattal, comment vivez-vous ces matches à huis clos, sans émotions?

Le public manque et je pense que les acteurs le ressentent. Même s’il y avait les deux meilleures formations du pays l’une en face de l’autre sur le parquet, on a assisté à un choc au sommet de petite qualité. Mais il faut comprendre les joueurs. C’est aussi compliqué pour eux de trouver la motivation. Il leur a manqué leurs fans, c’est évident. C’est comme s’ils avaient été privés du vent dans le dos. Mais bon, ce sont des pros qui sont habitués à devoir délivrer la marchandise. Et je dois dire que je suis assez fier de leur performance. Malgré les frayeurs à la fin, j’estime qu’ils ont effectué un très bon travail.

Cinq semaines après le match perdu par les Lions à Fribourg en finale de Super Coupe, votre équipe avait bien rectifié le tir ce samedi. Est-ce déjà le travail d’Andrej Stimac qui porte ses fruits?

On commence, en effet, à sentir la patte de notre entraîneur dans cette équipe encore en construction. Il y avait une meilleure hiérarchisation, où les rôles de chacun sur le parquet ont été respectés, à l’exception du troisième quart-temps, où les gars sont sortis de cette discipline que nous avions en première mi-temps. Comme lors du match de Super Coupe où nous avions trop déjà trop respecté Olympic. On s’était laissé imposer leur impact physique. Les Fribourgeois nous avaient laissés à 58 points, ce qui est vraiment une grande indigence offensive. Ce samedi, dès que nous avons répondu au défi physique des Fribourgeois en leur rentrant dedans, on les a mis sur leurs pattes arrière et on a pu dérouler notre jeu plus sereinement.

Vous parliez d’un choc de petite qualité, mais il y a eu tout de même un bel affrontement entre les deux meilleures formations du pays, non?

C’est vrai, parce que la première place était en jeu. Et puis je dois aussi reconnaître que le clásico du basket suisse ne débouche pas toujours sur les plus beaux matches. Mais les plus engagés, c’est certain.

Avec le public en moins, il a manqué les émotions…

C’est juste, mais il est important que nous jouions contre vents et marées. Car si Les Lions de Genève et Fribourg Olympic peuvent se permettre d’arrêter un ou deux mois et repartir en janvier ou février, d’autres, plus fragiles, ne sont pas aussi bien armés. Cela pourrait être la mort du basket professionnel en suisse.

Mais à huis clos les clubs perdent de l’argent…

… ou n’en gagnent pas! Mais nos partenaires nous soutiennent encore. Aujourd’hui, ils sont contents que Genève ait gagné, même à huis clos. Ils sont encore derrière nous, mais si on arrête le championnat, les sponsors ne nous suivront peut-être pas en 2021-2022 après deux interruptions successives. On dépend de tous ces gens qui tiennent le club à bout de bras et qui souffrent également financièrement. On a un championnat déjà fragile dans un équilibrisme permanent. Voilà pourquoi je le répète: on ne peut pas s’arrêter.

Faut-il craindre que certains clubs jettent l’éponge en route?

On peut perdre des équipes en route, oui, car la situation est fragile. Mais le risque est plus grand si on s’arrête de jouer. La Fédération fait ce qu’elle peut pour nous aider et on attend encore des soutiens financiers. En attendant, il faut faire le dos rond et tenir. Ce n’est forcément pas très beau sur le terrain, mais c’est mieux que rien, comme au mois d’avril. Et puis battre Fribourg, qui est tellement dominant et au-dessus de tout le monde, c’est bien pour le championnat. Olympic reste désormais avec deux défaites derrière nous. Si on gagne à Massagno et que l’on s’impose contre Neuchâtel, on prendrait une grosse option pour la première place si importante en Suisse si on veut devenir champion. Mais avant, il va falloir affronter Lugano ce mercredi à 19 h 30 au Pommier.