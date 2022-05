Aventure en famille – Ils voyagent à vélo avec deux enfants en bas âge Pédalant entre Montpellier et le Grand-Nord, cette famille a fait une halte à Genève. Portrait sur le vif. Marianne Grosjean

Alizée Conraud et Jérôme Audoux avec leurs enfants Ariane et Hermès. La famille fait une halte à Genève, avant de reprendre son voyage itinérant à vélo de Montpellier jusqu’aux îles Lofoten. MARIANNE GROSJEAN

Ils sont là, assis sur la pelouse du parc Berton, avec le lac devant eux. Tous les quatre. Les deux parents, Alizée Conraud et Jérôme Audoux, 31 ans, et leurs deux enfants. Ariane – bientôt 3 ans – et Hermès, 5 mois, sur les genoux de sa mère. Cette famille française s’est arrêtée pour quelques heures sur les bords du Léman, avant de repartir, pour continuer son voyage itinérant à vélo qui les mène de Montpellier aux îles Lofoten, dans le nord de la Norvège en cinq à six mois.