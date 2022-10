Dérèglement climatique – Ils veulent remplacer des places de parc par des plantes En Ville de Genève, trois associations de quartier et actif-trafiC lancent un nouveau projet visant à lutter contre les îlots de chaleur. Xavier Lafargue

Végétaliser des places de stationnement? Un exemple par l’image, ici, devant le 8, boulevard de Saint-Georges (Jonction), après la végétalisation… DR/image de synthèse réalisée par le Collectif Affluent

Et le même emplacement aujourd’hui. DR

Végétaliser la ville de Genève? Oui, mais rapidement et à toutes petites touches. C’est le nouveau projet proposé par actif-trafiC et trois associations de quartier (Jonction, Eaux-Vives et Pâquis) à forte densité de population et à la végétalisation peu présente, affirment leurs représentants.

Ce projet intervient alors que la polémique consécutive au dégrappage illégal aux Pâquis commence à peine à s’estomper. Et que le plan climat municipal a bien du mal à décoller, lui qui visait, entre autres, à débétonner chaque année 10’000 m² de l’espace public.

32 places convoitées

Sur le modèle de ce qui s’est fait notamment à Nantes (France), «l’idée est de passer de la ville-parking à la ville-jardin», indique Nataniel Mendoza, cosecrétaire d’actif-trafiC. En clair, «supprimer quelques places de stationnement pour y mettre des plantes vivaces».

«L’idée est de passer de la ville-parking à la ville-jardin.» Nataniel Mendoza, cosecrétaire d’actif-trafiC

Quelque 32 places (sur les plus de 20’000 que compte la ville de Genève) réparties dans les trois quartiers précités sont convoitées, principalement aux abords d’écoles ou dans des rues ne présentant pas la moindre pousse de verdure, entre autres dans les rues Gourgas (Jonction), Rossi (Pâquis) ou des Vollandes (Eaux-Vives).

Objectif printemps 2023

Pour ses initiants, ce projet de microvégétalisation express cumule les avantages. Par exemple, nul besoin de creuser en profondeur, une soixantaine de centimètres de bonne terre suffit; ces aménagements seraient aussi peu coûteux – mais le calcul n’a pas été fait pour l’instant – et potentiellement réversibles. Ainsi, si un réaménagement complet de la rue est envisagé, le déplacement, voire le sacrifice de l’aménagement effectué, serait plus facile que si l’on y plante des arbres.

«La suppression des places de stationnement est régie par une loi qui est le fruit d’un consensus politique; il ne s’agit pas de la court-circuiter.» Yves Gerber, directeur du TCS Genève

Surtout, ces aménagements, complémentaires aux grands projets portés par la Ville de Genève, pourraient être réalisés rapidement. Les associations estiment cela possible pour le printemps 2023. Elles ont déjà envoyé le dossier à la Municipalité «pour ouvrir le dialogue, souligne Nataniel Mendoza. Il faut aller vite, parce que nous avons des décennies de retard sur l’urgence climatique, d’autant que le dérèglement climatique est plus rapide et plus intense que prévu.»

«Il s’agit d’un premier pas pour donner envie», ajoute Vanessa Klein, de Vivre aux Eaux-Vives. Et, les initiants l’espèrent, susciter de l’intérêt dans d’autres quartiers et d’autres communes.

Le TCS peu emballé

Que pense le Touring Club Suisse Genève de ce projet? Son directeur, Yves Gerber, est peu emballé: «Selon moi, les commerçants et riverains ne seront pas tous d’accord avec cette idée, et sur le fond, elle n’apporte pas de réponse aux enjeux de demain en termes de mobilité de partage et d’électromobilité notamment, où Genève est très en retard, explique-t-il. Par ailleurs, sur la forme, la suppression des places de stationnement est régie par une loi qui est le fruit d’un consensus politique; il ne s’agit pas de la court-circuiter. Enfin, on nous dit que ces aménagements seront réversibles, mais dans la réalité, et on l’a vu récemment encore, tout ou partie de ce type de projet est ensuite pérennisé.»

Même exercice devant le 40, rue des Vollandes (Eaux-Vives), après végétalisation… DR/image de synthèse réalisée par le Collectif Affluent

Et la situation actuelle. DR

