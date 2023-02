Élections cantonales genevoises – Ils veulent mettre leur métier au service du canton La sage-femme Laetitia Ammon-Chansel et l’horloger Damien Gisler se présentent sur la liste du Centre pour le Grand Conseil. Emilien Ghidoni

Les deux militants participent pour la première fois à une élection. LAURENT GUIRAUD

À métiers différents, passion semblable. Les candidats Laetitia Ammon-Chansel et Damien Gisler se lancent dans la course au Grand Conseil. L’une est sage-femme et ostéopathe, l’autre est formateur en horlogerie. Deux métiers radicalement opposés. Mais une volonté commune les réunit: se battre pour les générations futures. Pour leur première aventure politique, tous deux ont choisi Le Centre.