Genève internationale – Ils veulent mettre fin aux inégalités Nord-Sud Une association genevoise compte convaincre l’ONU de changer ses règles fiscales. Son but: partager les profits de l’agroalimentaire avec les pays du Sud. Emilien Ghidoni

Yacine Rezki, fondateur de l’association genevoise Fair Trade Tax. Fair Trade Tax

C’est l’histoire d’une association genevoise qui veut défendre David contre Goliath. Fair Trade Tax, fondée par l’avocat fiscaliste Yacine Rezki, plaide pour un meilleur équilibre fiscal entre les pays occidentaux et ceux qu’on appelle parfois les «pays émergents». Son idée est simple: reverser une partie des impôts payés par les firmes agroalimentaires basées dans des pays riches (Europe, USA, etc.) aux pays où elles cultivent leurs produits, souvent plus pauvres.