Élections cantonales genevoises – Ils veulent «donner la parole au peuple» L’informaticienne Helen Yau et le maître socioprofessionnel Alexandre Charrière convoitent le Grand Conseil sous les couleurs du nouveau parti de Luc Barthassat, Civis. Caroline Zumbach

Alexandre Charrière et Helen Yau se présentent au Grand Conseil sur la liste de Civis. LAURENT GUIRAUD

Candidats singuliers Afficher plus La «Tribune de Genève» propose une série de portraits de candidats au Grand Conseil. La rédaction a sélectionné sur chacune des listes deux personnes, soit du fait de leur parcours soit de leur personnalité.

La première vient de Hong Kong et travaille pour une entreprise active dans la santé. Le second est un Genevois pure souche qui œuvre dans le social pour la Croix-Rouge. Ce qui les unit? Leur engagement récent au sein du nouveau parti de Luc Barthassat: Civis.



C’est dans un bar que les deux sympathiques candidats nous ont donné rendez-vous. «Parce que notre marque de fabrique est d’organiser depuis des mois des réunions, cafés-débats et hackathons dans des bistrots afin d’être à l’écoute de la population», glisse la première. «Nous voulons changer la manière de faire de la politique, ajoute le second. Il faut que les idées et les impulsions viennent directement de la base, des citoyens et pas d’en haut.»