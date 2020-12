Retrouvailles aux Vernets – Ils reviennent à Genève

et ils sont gonflés à bloc Pour les trois ex-Aigles transférés à Lausanne cet été, Floran Douay, Guillaume Maillard et Tim Bozon, le match de Coupe aura une saveur particulière malgré le huis clos. Grégoire Surdez

Floran Douay (à gauche) a amené sa force et son intensité à sa nouvelle équipe de Lausanne. KEYSTONE

Cette fois, c’est la bonne. Après un premier rendez-vous manqué pour cause de pandémie, les Lions de Malley ont enfin rendez-vous avec Ge/Servette. Et quand bien même il ne s’agit «que» de la Coupe de Suisse, qui n’est pas placée sur le sommet de la pile des dossiers chauds, ce match aura une saveur particulière pour trois joueurs qui ne pensaient pas, cet été encore, évoluer cette saison avec un maillot ayant viré du grenat au rouge. Tim Bozon, Guillaume Maillard et Floran Douay sont devenus des Lions, un peu à l’insu de leur plein gré. Beaucoup en raison d’un marché des transferts qui a ses raisons que la raison ignore. Pour le troisième nommé, il s’agira même d’une rencontre historique. «Je n’ai jamais joué contre Genève, même chez les juniors. Le banc de gauche, aux Vernets, je ne connais pas. Je suis arrivé à Genève à 12 ans et j’y suis resté jusqu’à cet été. Ça va donc me faire un peu bizarre, c’est vrai.»