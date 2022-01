Ski alpin – Ils rendent hommage à Carlo Janka «Iceman» prend sa retraite. Le skieur suisse s’est élancé une dernière fois sur la légendaire piste du Lauberhorn. Ses adversaires parlent d’un mythe du ski alpin et le regrettent déjà. Rebecca Garcia Wengen Sylvain Bolt Wengen

Carlo Janka a marqué à jamais le ski alpin. Certains de ses adversaires rêvaient devant ses exploits olympiques. AFP

Carlo Janka n’a pas forcément été à la fête pour son dernier Lauberhorn. Le Grison a commis une grosse faute sur le haut du tracé, puis une autre sur le bas et a terminé loin des meilleurs (47e à 17’’13). Mais ce résultat est anecdotique, vu que le skieur d’Obersaxen tirait là sa révérence au cirque blanc.

«C’était clairement émotionnel aujourd’hui avec toute ma famille et cette ambiance, a-t-il souligné ému dans l’aire d’arrivée. Tout le monde m’a fait des hommages et on m’a offert un casque doré ce matin que j’ai fait signer par tout le monde.»

Aleksander Aamodt Kilde: «Janka était une idole pour moi.»

«Je l’ai regardé à la télé quand il gagnait ici il y a des années. Je l’ai toujours admiré parce qu’il est un skieur complet. Il ajoutait de la vitesse à sa belle technique. Il était incroyable à voir skier - et l’est toujours. Janka était une idole pour moi. Il va nous manquer.»

Justin Murisier: «On a vraiment la mémoire courte»

«Ça m’embête de ne pas avoir pu skier davantage avec lui, parce qu’en descente il aurait pu beaucoup m’apprendre. On a vraiment la mémoire courte car on ne se rappelle plus de tout ce qu’il a fait. C’est un truc de fou et chaque année quasiment il claque un podium.»

Johan Clarey: «Je pense que c’est l’un des plus grands pilotes sur les skis que l’on ait vu»

«Ça a été l’un des skieurs les plus fins que j’ai vu skier et c’était génial de courir avec lui. Je suis content qu’il finisse là, sur le Lauberhorn, avec une superbe course.»

Marco Odermatt: «Il a eu une carrière grandiose»

«On n’a pas beaucoup skié ensemble mais il est très apprécié de l’équipe. Il est un type super chouette et il a eu une carrière grandiose ainsi qu’une belle dernière descente.»

Urs Lehmann: «Il y a très très peu de gens, d’athlètes, qui ont gagné aux Mondiaux, aux Jeux et le classement général»

«Ce qui est un peu dommage - et c’est peut-être aussi avec les temps d’aujourd’hui - c’est qu’on a oublié très très vite, avec ces dernières années où il a eu des problèmes de santé, qu’il est un immense champion.»

