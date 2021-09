Solutions – Ils réinventent le soutien scolaire Deux professeurs de l’Hepia lancent profngo.ch, une plateforme qui s’adresse à des répétiteurs et à des élèves. Fabien Kuhn

De gauche à droite: Adrien Lescourt, Stéphane Malandain et Yassin Rekik, à l’origine du site profngo.ch STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Ils sont deux à l’origine d’un projet éducatif tout à fait innovant. Deux professeurs d’informatique au sein de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (Hepia). Yassin Rekik y enseigne depuis dix ans et Stéphane Malandain officie à l’Hepia depuis plus de vingt ans. Ils sont épaulés par Adrien Lescourt (infrastructure et technique) et Raed Abdennadher (responsable développement). Sans oublier les travaux d’étudiants, sans lesquels le projet n’aurait pas vu le jour.

Ouverte depuis le mois de juin à l’inscription des professeurs, leur plateforme internet profngo.ch va s’étendre à celle des élèves dès le 20 septembre. De quoi s’agit-il? Le concept est très simple. Profngo.ch est une plateforme de soutien scolaire 100% en ligne, avec des séances immédiates et un paiement à la minute. Les professeurs qui s’y inscrivent sont validés, la sécurité du site est renforcée et les outils de la plateforme sont très performants. Un système de prépaiement a été mis en place. À la fin de chaque séance, l’élève est informé du coût, il a accès à tout ce qui a été élaboré durant la séance et un compte rendu rédigé par le professeur est envoyé aux parents.