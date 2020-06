Collaboration insolite – Ils réconcilient agriculture bio et conventionnelle À la tête de deux domaines dans le Gros-de-Vaud, Patrick Gindroz et Lisa Gerber échangent leurs expériences et s’entraident malgré leurs différences idéologiques. Sylvain Muller

Échanges L’agricultrice bio Lisa Gerber et son collègue et ami «conventionnel» Patrick Gindroz en pleine discussion sur le développement de féveroles bio servant a l’alimentation animale. CHRISTIAN BRUN

Un homme, une femme; vingt ans d’écart d’âge et deux techniques culturales: un conventionnel et une bio. A priori, tout oppose les agriculteurs Patrick Gindroz et Lisa Gerber, respectivement installés à Poliez-Pittet et Naz dans le Gros-de-Vaud. Pourtant, après que la seconde a terminé son apprentissage chez le premier, les deux ont mis en place une relation de travail basée sur le partage d’expériences et les coups de main réciproques. Leur but? Tirer le meilleur parti de deux mondes que l’on a trop souvent tendance à opposer.

Pourquoi souhaitez-vous partager votre expérience commune? - Lisa Gerber: Parce qu’on lit et on entend beaucoup trop de choses ne correspondant pas à la réalité du terrain.- Patrick Gindroz: Dans l’esprit de beaucoup de gens, on est noir ou blanc. La réalité est beaucoup plus nuancée.

Des exemples? - LG: Une part importante de la population est persuadée que les bios n’utilisent pas de machines ou ne traitent pas, mais c’est faux. On travaille avec des tracteurs et on traite avec du cuivre ou des bacilles. Ce sont des produits naturels, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont inoffensifs. D’ailleurs certains tuent les abeilles. Le bio n’est pas systématiquement la meilleure solution pour la nature: pour lutter contre les mauvaises herbes dans le blé, Patrick passe une fois avec un herbicide. Comme je les enlève mécaniquement, je dois passer trois ou quatre fois avec une herse étrille, ce qui provoque plus de tassements du sol et soulève de la poussière qui engendre de l’érosion.- PG: Dans les faits, mes pâturages sont 100% bios. Mais comme mon domaine n’est pas labellisé, Lisa n’a pas le droit d’y mettre ses vaches pour pâturer. Avec des collègues conventionnels, pour désherber mécaniquement nos betteraves, on s’est aussi acheté une sarcleuse dont le concept a été développé par les bios.

Que retirez-vous des expériences de l’autre? - LG: Patrick à une grande connaissance des cultures, qui m’est souvent utile pour comprendre ce qu’il se passe quand quelque chose ne fonctionne pas.- PG: D’abord, les cultures de Lisa sont très belles; ça incite à se remettre en question. De manière générale, comme les bios n’ont pas de solutions de rattrapage avec des produits chimiques, ils sont obligés de plus anticiper. Ils travaillent par exemple avec des variétés alternatives, que nous pourrions tout à fait cultiver aussi. Empêcher les problèmes d’apparaître plutôt que de lutter contre ne peut être que bénéfique pour tout le monde.

«Le bio n’est pas systématiquement la meilleure solution pour la nature» Lisa Gerber, agricultrice bio à Naz