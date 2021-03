Freeride – Ils racontent leur Bec, ce sommet de l’extrême L’Xtreme de Verbier célébrera mardi sa 25 édition. Quatre légendes du Bec des Rosses mettent des mots sur la fascination qu’exerce la montagne. Sylvain Bolt

Théâtre des «runs» les plus fous, le Bec des Rosses n’a rien perdu de son emprise sur le milieu du freeride. KEYSTONE

«En remportant l’Xtreme, j’ai compris que je pourrais gagner ma vie grâce à ma passion»

Géraldine Fasnacht, triple vainqueure en snowboard (2002, 2003 et 2009)

Meilleur souvenir

«Ma première victoire, en 2002, est la plus belle de toutes les trois. J’avais 21 ans et j’étais la locale de l’étape. Se retrouver au milieu de légendes telles que Steve Klassen ou Xavier De Le Rue représentait déjà quelque chose d’inimaginable pour moi. C’était un cadeau de rider avec eux. À l’époque, on faisait la montée à pied pour les qualifications. J’ai fondu en larmes lorsque j’ai entendu que j’avais obtenu ma place dans l’hélicoptère pour disputer la finale avec la star Eva Sandelgard. Après ma victoire, plusieurs sponsors se sont pointés. J’ai compris ce jour-là que je pourrais gagner ma vie grâce à ma passion.»