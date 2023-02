Réinsertion professionnelle à Genève – Ils quittent l’Hospice grâce à leur formation Une vingtaine de bénéficiaires de l’aide sociale ont reçu, ce jeudi, leurs diplômes d’agents de sécurité ou de régulation du trafic. Léa Frischknecht

Grand moment pour Amy: elle a reçu, jeudi, son diplôme des mains des autorités. MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE

À 38 ans, Amy débute une nouvelle vie. Avec dix-huit de ses camarades, elle a reçu, jeudi, son diplôme d’agent de sécurité et de surveillance. Bénéficiaire de l’Hospice général, elle a bénéficié d’une formation à l’Académie suisse de sécurité en mars 2022. Un accomplissement qui lui ouvre, aujourd’hui, de nouvelles portes. «Il y a une citation qui me parle beaucoup, c’est «fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité». C’est ce que je fais aujourd’hui», sourit la seule femme de la volée.