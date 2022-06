Anna Bory et Daniel van den Berg ont lancé Miloo, une marque de vélos électriques à la pointe au niveau technique et sécuritaire.

Ils proposent des solutions pour une mobilité douce et sûre

«Nos vélos sont conçus pour toutes les personnes qui n’osent pas encore s’y mettre», affirme Anna Bory, 39 ans. Entre 2000 et 2015, la part des trajets effectués à vélo dans le canton est passée de 3,9% à 5,6%. Le duo a voulu savoir ce qui freinait une plus grande adoption du vélo.

«Nous avons mené une étude de marché et réalisé que le principal souci était la sécurité», explique Daniel van den Berg, 32 ans. En réponse, les Beasts de Miloo sont tous dotés de pneus très larges, et donc immunisés contre les rails de tram, de freins hydrauliques, de rétroviseurs, de puissants phares, de clignotants et même d’un système de freinage ABS.