Encre bleue – Ils planent sur nous Julie

CHRIS BLASER

À défaut de s’évader au loin, il est toujours possible de s’envoler sur place. Comment?

Il suffit de lever les yeux au ciel et de surprendre le vol majestueux des milans noirs. Ils planent au-dessus de nous autres bipèdes, si terre à terre, qui aimerions parfois prendre comme eux un peu de hauteur, de légèreté, pour nous laisser porter par le vent…

Ces majestueux rapaces sont de retour dans nos contrées, et on ne voit bientôt qu’eux dans les cieux genevois. Il faut dire que l’oiseau a de l’envergure et vole rarement seul quand il est à la recherche de nourriture.

C’est que ce «charognard nonchalant», comme certains ornithologues l’appellent affectueusement, a furieusement faim, après avoir avalé des milliers de kilomètres.

Les premiers milans noirs sont arrivés chez nous fin février et ont été rejoints ces derniers jours par le gros des troupes. Partis du centre de l’Afrique, ils ont traversé le Maghreb sous la neige, ont survolé la Méditerranée à tire-d’aile par le détroit de Gibraltar pour arriver dans nos régions, le ventre vide.

Alors quand un agriculteur retourne la terre avec son tracteur, ils tournoient en ordre dispersé dans son sillage à la recherche de vers, puis fondent tour à tour sur le garde-manger, dans un superbe ballet aérien.

Ces éboueurs de la nature guettent aussi près des cours d’eau les poissons crevés, visent les charognes et autres déchets présents dans la campagne. Ils font le ménage, quoi!

Parfois, des humains bien intentionnés les nourrissent avec des restes de viande. Attention, nous dit Patrick Jacot, du Centre ornithologique de réadaptation de Genthod, c’est mauvais pour eux! Cette pitance est trop grasse, elle n’apporte pas la variété nécessaire à leur alimentation, et ça les rend paresseux.

Les milans noirs peuvent, doivent se nourrir seuls. Comme les grands oiseaux qu’ils sont et qui planent sur nos têtes en nous observant de là-haut…

