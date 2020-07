Folklore – Ils peuplent Genève de fables et de bêtes Florian Eglin est écrivain, Serval dessinateur. Leurs «Fabulae Genavenses» fleurissent le canton. Pascale zimmermann

Fresques peintes par Serval, et fables écrites par Florian Eglin, ici dans le parc Bertrand.

© Steeve Iuncker-Gomez

Les deux artistes Florian Eglin et Serval (David Warner) dans le parc Bertrand. La fresque qui illustre la fable «Les deux compères» anime un mur immense séparant le préau de la crèche de la végétation. Serval: «Pour cette fresque-là, j’ai tout de même réalisé une esquisse. Je me suis adapté au revêtement du mur pour peindre le fond; chaque brique dessine un cadre. Quant aux tonalités, j’ai veillé à ne pas employer les mêmes verts que ceux du parc.»

Dans les fables, les compères marchent souvent par deux: le corbeau et le renard, le loup et l’agneau, l’âne et le chien, le chat et le rat. Ainsi vont Serval et Florian Eglin. Le dessinateur et le fabuliste font la paire. Ils sont tombés d’accord voici deux ans pour écrire, pour l’un, illustrer, pour l’autre, des fables sur Genève. Leurs «Fabulae Genavenses» fleurissent aujourd’hui les murs de la ville et des communes environnantes sous forme de grandes fresques colorées s’adossant au folklore local.

Les contes genevois ne sont pas très nombreux ni très récents, comme si les mythes urbains avaient de la peine à naître sur le bitume des Eaux-Vives ou de Confignon. L’écrivain et le graffeur ont eu envie de nourrir les annales en créant un bestiaire inspiré de la faune locale, et de le faire entrer dans la légende par des récits fabuleux assortis d’une morale. Il y en a déjà sept, d’autres suivront.

Chacal doré à Jussy

«Nous sommes tous les deux du coin, avons à peu près le même âge, nous nous sommes croisés au Collège de Candolle et avons fait tous deux des études de lettres, énumère Serval. Et puis nous sommes passionnés de mythologie et de créatures fantastiques.» Son pseudonyme, il l’a tiré des comics et du héros Wolverine, qui s’appelait à l’origine Serval dans la version française. Quant à Florian Eglin, il a placé sous la protection du glouton Tom Gonthier le protagoniste de son dernier roman, «Représailles». Mais il existe une différence entre les deux artistes: «Moi, j’écris super mal, toi super bien, et puis toi, tu peins super mal!» assène Serval. La répartition des rôles dans le projet des «Fabulae Genavenses» s’est donc imposée d’elle-même. «J’ai quand même mis la main à la pâte et rempli les à-plats!» s’insurge dans un sourire Florian Eglin, en désignant la fresque figurant un héron, un renard et un petit Jack Russell, qui raconte l’histoire des «Deux compères» au parc Bertrand. «Mais c’est la seule, car je dessine vraiment comme un manche!»

L’idée des «Fabulae Genavenses» a pour ainsi dire germé en parallèle dans leurs têtes. Florian Eglin: «En voyant une manchette de la «Tribune» annonçant l’arrivée d’un chacal doré à Jussy, j’ai rédigé quelque chose. Je voulais depuis longtemps écrire sur ici, chez moi, et renouer avec les contes et légendes qui me plaisaient tant lorsque j’étais enfant.» Quant à Serval, il est depuis toujours extrêmement intéressé par les animaux, la faune locale en particulier. Restait à ajuster bêtes et quartiers.

Les maîtres de la ville

Le chat noir s’est imposé à Carouge: la fresque n’a-t-elle pas élu domicile à deux pas du club de la rue Vautier? Sur le drapeau de la commune, un lion ou un léopard – la question fait débat – pose sous un caroubier. Les deux félidés seront donc accolés pour la fable «Comment le lion devint roi». Aux Eaux-Vives, on entend les mouettes, on les voit dans le ciel et traverser la rade, en jaune. L’une d’elles sera donc l’héroïne de «Comment la mouette apprit à voler». Dans la cordonnerie Seror, passage Longemalle, c’est un crapaud qui a pris ses quartiers. «Je connaissais le propriétaire, raconte Florian Eglin. À une époque, j’avais de très nombreuses paires de chaussures et je les faisais réparer là. Nous avons obtenu rapidement l’autorisation de représenter sur place «Le cordonnier, le crapaud et son fils».» Porteus s’est vu attribuer «Le serpent est le meilleur médecin du coin», car «beaucoup de gens l’ignorent, mais c’est là-bas un des seuls endroits du canton où l’on trouve des vipères», relève Serval.

L’inspiration vient de la fable, du quartier ou de l’animal. Serval: «La première fresque est celle que j’ai peinte derrière Le Lignon, au bord du Rhône, sur un bâtiment des SIG. Rats et cafards s’y côtoient.» Florian Eglin: «Ce sont peut-être eux, les vrais maîtres de la ville… J’ai donc écrit une fable portant ce nom et créé un personnage d’aigle en référence aux armoiries de Genève, bien sûr.»

Insuffler une âme au bestiaire, ce n’est pas compliqué si l’on en croit les deux artistes: «Je n’ai pas besoin de chercher la personnalité de chaque animal, elle est donnée par Florian dans le texte. Il l’imagine, la décrit, je l’illustre», résume Serval. Pour les «Fabulae Genavenses», le dessinateur a ajusté son travail; il n’est ni dans l’allusif, ni dans le coup de poing, mais dans la narration. L’histoire doit être comprise en un clin d’œil. Pourraient voir le jour bientôt un vautour transfrontalier du côté du Salève, un dragon en hommage à la Fondation Bodmer et le chacal doré, cousin du canidé repéré à Jussy.

«Les maîtres de la ville» C'est la première fresque peinte par Serval pour les «Fabulae Genavenses». «Je viens du monde du graffiti, dit l'artiste, où l'on peint illégalement, avec la conscience du danger, donc on peint vite, à l'œil, sans mesures ni quadrillage.» SERVAL L'aigle entra dans le restaurant d'un pas altier. Chez l'Père Glôzu, c'était chez lui. Comme partout dans la cité. Un serveur s'est empressé, tout plié. Le rapace ne lui a pas laissé le temps de parler. Il était capitaine à l'armée. Avec lui, ça devait filer. Et puis son bec ripoliné, son costume bien taillé, c'était des signes qu'on ne pouvait pas rater. À Genève, c'est lui qui avait les clés. Celles qui ouvraient toutes les portes. Celles sur le drapeau. Il a claqué des doigts: – Ils sont là? Il faut que je les voie. Le serveur a toussé. L'aigle s'est avancé. – Ils ne veulent pas être dérangés. L'aigle a ricané. Continué d'avancer. – Ne pas être dérangés? Le serveur a reculé, le maître d'hôtel est arrivé. Lui aussi, il était empressé, mais un peu moins plié. Lui, il se doutait un peu de la vérité… Tout autour, dans la salle, certains s'étaient levés. L'aigle, il fallait le saluer, il fallait s'incliner. C'était même le moment de lui demander, discret, une faveur, de lui glisser, très discret, quelques deniers, ou, vraiment vachement discret, un billet d'avion pour un pays ensoleillé. – Monsieur, vous voulez vraiment y aller? Royal, l'aigle a opiné. Le maître d'hôtel a opiné. Le serveur a opiné. Alors, tous les trois, l'un pincé, les deux autres résignés, ils sont passés entre les gens attablés. Ils se dirigeaient vers l'escalier. Le dernier escalier. Dans le mur du fond, une ouverture s'est dessinée. C'étaient des marches en pierre. Elles étaient étroites. Elles descendaient. On n'en voyait pas le fond. Mais l'aigle au bec ripoliné, il savait bien où elles menaient, ces marches… Alors, avant d'y aller, il a toussé. Et dénoué sa cravate. Soudain, elle était trop serrée. D'un geste hésitant, il saisit le bougeoir que le maître d'hôtel lui tendait. Dans sa main puissante, dans sa main habituée à ordonner, la flamme a tremblé. La vérité, c'est qu'il n'osait pas y aller. Mais il le devait, ce rapace si altier. Quand il arriva au bout de sa longue, de sa très longue descente, la bougie, elle était presque éteinte. La petite porte de bois apparut dans la faible luminosité. L'aigle leva la main pour frapper, il entendit brailler: – Tu entres, tu te fous dans le coin, tu fais pas chier! L'aigle fit comme on lui disait. Son bec ne brillait plus. Et son costume bien taillé, il semblait trop grand. Tassé dans un coin de cette cave profond sous la cité, il les observa, ceux dont personne ne connaissait l'existence. Entourés par des monceaux de richesses, vautrés autour d'une petite table, un rat et un cafard. En pleine partie de poker. L'œil du rat scintillait, la carapace du cafard envoyait des reflets. Derrière eux, contre les murs, les clés. Celles qui ouvraient toutes portes. Celles sur le drapeau. Tout à son jeu, il était bon, le rat en prit une pour se gratter. Concentré, il se frotta bien le dos. Puis descendit farfouiller sous la queue, un truc y était collé. – Eh, le pigeon, tu veux bien nous descendre de quoi grailler? Dans un dernier sursaut de dignité, l'aigle s'est raclé la gorge avant d'oser: – Je suis un aigle et… Le cafard et le rat, en même temps, ils se sont tournés pour le toiser. L'aigle est monté chercher de quoi grailler. Florian Eglin

il entendit brailler: – Tu entres, tu te fous dans le coin, tu fais pas chier! L’aigle fit comme on lui disait. Son bec ne brillait plus. Et son costume bien taillé, il semblait trop grand. Tassé dans un coin de cette cave profond sous la cité, il les observa, ceux dont personne ne connaissait l’existence. Entourés par des monceaux de richesses, vautrés autour d’une petite table, un rat et un cafard. En pleine partie de poker. L’œil du rat scintillait, la carapace du cafard envoyait des reflets. Derrière eux, contre les murs, les clés. Celles qui ouvraient toutes portes. Celles sur le drapeau. Tout à son jeu, il était bon, le rat en prit une pour se gratter. Concentré, il se frotta bien le dos. Puis descendit farfouiller sous la queue, un truc y était collé. – Eh, le pigeon, tu veux bien nous descendre

de quoi grailler? Dans un dernier sursaut de dignité, l’aigle s’est raclé la gorge avant d’oser: – Je suis un aigle et… Le cafard et le rat, en même temps, ils se sont tournés pour le toiser. L’aigle est monté chercher

de quoi grailler.

Florian Eglin

«Comment la mouette apprit à voler» Serval: «Tous les animaux sont de bonnes sources d'inspiration. Et pour leur personnalité, j'ai la fable de Florian. C'est lui qui leur donne leur caractère.» SERVAL La fête, c'était de l'autre côté. Mais pour la mouette, hors de question. Le lac, elle ne le traverserait pas. En ce temps-là, voler, elle ne savait pas. Apprendre? Ce n'était pas une option. La buse, le corbeau, même le pigeon, lui avaient offert des leçons. «Les airs? Très peu pour moi.» Voilà ce qu'elle rétorquait. Pourtant, cette fête, sur l'autre rive, tout le monde s'y pointait. C'était le couronnement du lion. Le renard se proposa, il ferait le taxi. Non. La mouette se méfiait. Le silure se proposa, il ferait le hors-bord. Non. La mouette se méfiait. La loutre se proposa. Avec son museau mignon et ses yeux ronds, elle était trognon. La mouette accepta… Au beau milieu du lac, elle se fit dévorer. De celle qui ne voulait pas voler de ses propres ailes, il ne resta qu'une plume. Elle était froissée. C'est en son souvenir que les navettes de la rade s'appellent «Les Mouettes». C'est en son souvenir surtout qu'il faut retenir ce qui suit: «Si tu peux apprendre à voler, tu ferais bien de prendre des leçons.» F.E.

«Comment le lion devint roi» Les couleurs utilisées par Serval répondent toujours à l'environnement de la fresque par effet d'harmonie, mais surtout de contraste. Il faut que le passant s'arrête. SERVAL Le jour du couronnement arriva. En chemin, le lion passa par les étangs. Il voulait s'y admirer. Sa crinière était-elle joliment coiffée? Sa truffe brillait-elle nickel? En se penchant sur son reflet, il se prit la patte entre des racines. Il tira, ragea. Impossible de bouger. Il était coincé. C'est alors que le chat passa. Entre ces deux-là, pas la moindre amitié. Pourtant, ces félins, ils étaient cousins. Mais, pas sympa, le lion ridiculisait souvent ce solitaire au poil couleur nuit. Le chat regarda le lion. Il vit sa patte prise, cette grosse patte. Il hésita. Se détourna. Il n'aiderait pas. Alors, de sa belle voix, elle était grave, elle était posée, peu à peu, le lion sut faire changer le chat d'avis. Il le convainquit. Il ne se moquerait plus de lui. Mieux, il lui fit une proposition… Le chat deviendrait ministre! Ce dernier considéra la suggestion. Une dernière fois, les deux se toisèrent. Ministre? Pourquoi pas. Les cousins topèrent. Les pattes du chat étaient fines, mais agiles. Le lion fut dégagé facile. Tous deux se rendirent devant le peuple. Il se tenait rassemblé sur la grand-place. Souverain, le lion se dressa. Il allait désigner son sauveur. Il allait nommer son ministre. Soudain, aux premiers rangs, on recula. Les souris. Elles étaient des centaines. Elles étaient peut-être plus de mille. Une sacrée quantité. Il ne fallait pas la négliger… Le lion suspendit son geste. Ces petites bêtes craignaient tant le chat, son cousin solitaire au poil couleur nuit, son cousin qui l'avait libéré, son cousin auquel il avait promis… Alors, le lion réfléchit. Et il prit sa première décision. C'était un calcul. Au peuple rassemblé, de sa belle voix, il déclara: «Chers sujets, ma patte était prise. C'est par l'une de vos sœurs que j'ai été libéré.» À ce mensonge, dans l'ombre du roi, le chat recula. Le lion continua: «Chères souris, je serais très heureux si votre aînée acceptait de devenir ministre.» Sans un mot, le chat se détourna. Il s'était fait avoir. Épaules basses, il quitta la place où le peuple était rassemblé. Non loin, il y avait un bar. Il était ouvert tard. Il se redressa. Il y trouverait bien une souris…F.E.

«Le serpent est le meilleur médecin du coin» Serval peint au spray directement sur le mur. «C'est ce qui me vient le plus naturellement», relève-t-il. SERVAL Personne ne le sait, bien sûr, parce que tout le monde a peur de son venin. Dès qu'il y a un malade, il vient proposer ses soins. On lui répond: «Non, non, ça va mieux.» Il insiste, gueule ouverte: «Allez, allez, je vais te soigner.» On insiste: «Vraiment, ça va bien mieux, tu peux y aller.» Du coup, à force de le dire, à force de le penser, ça va mieux. Du coup, plus de malades. Le serpent est le meilleur médecin du coin. F.E.