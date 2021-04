Urbanisme – Ces Genevois qui font d’une cour un espace vert À Genève, des habitants se mobilisent pour occuper les arrières d’immeubles, ces espaces souvent délaissés ou occupés par les voitures. Un parcours truffé d’embûches. Christian Bernet

La cabane repeinte par les habitants et son jardin à l’arrière, entre les rues du Jura et de la Servette. LAURENT GUIRAUD

Façades blanches et volets bleus. La cabane pourrait être celle d’un pêcheur grec au bord d’une mer azur. Rien de tel. On est ici à la Servette, au fond d’une cour, à l’ombre de hautes maisons. Mais cette petite mansarde retapée à la sauvage par les habitants ouvre plus d’horizons qu’il n’y paraît.

Le Covid et le réchauffement climatique placent les villes devant un nouveau défi. Le citadin va moins voyager et davantage télétravailler, il passera plus de temps chez lui et cherchera le frais sous les arbres. Les autorités l’ont compris et tentent de rendre les rues et les places plus conviviales. Mais les cours d’immeuble sont, elles, complètement oubliées.