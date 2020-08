Ils transformeront le gibier des gardes-faune Afficher plus

Le fumoir logé dans la ferme de Jonas Porchet permet au trio de se spécialiser notamment dans les préparations fumées. Florian Cella

Peu de temps après avoir créé leur société de gestion de l’abattoir communal de Carrouge, deux des compères, Jonas Porchet et Vincent Jordan, ont vu passer une mise au concours cantonale pour la transformation et la commercialisation de la viande de gibier tirée par les gardes-faune vaudois dans le cadre de leur mission de gestion de la faune. «On s’est dit que c’était une opportunité à saisir, on a envoyé un dossier et on a eu le plaisir d’être retenus», explique Vincent Jordan, lui-même chasseur.

Une autre société a été créée pour cette activité: Jorat Viandes S.à.r.l. Elle commercialisera la viande et les préparations réalisées à partir d’animaux élevés dans la région, mais aussi de gibier prélevé par les surveillants de la faune, principalement dans le cadre de leur mission de régulation des populations. Désormais, en ce qui concerne le sanglier, cela représente tout de même près de 400 bêtes par année.

«Nous allons donc pouvoir proposer de la chasse toute l’année», annonce Jonas Porchet en faisant un appel du pied aux restaurateurs. Comme il est probable que la consommation de selle et autres civets reste très majoritairement automnale, les trois amis comptent développer le marché des produits secs et fumés, comme le salami de sanglier. «On imagine déjà par exemple de créer un label «Gibier vaudois». Et on est ouvert à toutes les propositions et demandes!» Voir www.joratviandes.ch