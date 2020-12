Reportage aux Bastions – Ils ont participé à leur Course de l’Escalade Le Covid a certes gâché la fête. Mais des nostalgiques de ce rendez-vous genevois incontournable ont quand même chaussé leurs baskets, ce samedi. Laurence Bezaguet

Rebecca et Carlotta, doctorantes en pharmacie à l’Unige, avaient pour ambition «d’entrer en catégorie élite». Laurent Guiraud Jerry Maspoli, président de la course, a fait posé une banderole pour donner rendez-vous aux coureurs l’an prochain. Laurent Guiraud Carlos est venu en vélo aux Bastions pour avaler les 7 kilomètres du parcours. Laurent Guiraud 1 / 5

Comme elle est tristounette la place Neuve, en ce premier samedi de décembre! D’habitude, des milliers de coureurs de toutes les générations la traversent, tel un serpent coloré, jusqu'à la tombée de la nuit. Rassemblé comme un seul homme, un bruyant public, qui ne manquerait pour rien au monde ce grand événement annuel, les nourrit de ses encouragements.

Une carte de visite pour Genève, un carnet de commandes pour quantité d’entreprises, un carrefour amical et solidaire, comme le soulignait vendredi la Tribune de Genève. Alors oui le cafard est grand, tant la Course de l'Escalade, qui réchauffe l’hiver et sent bon le vin chaud et la fondue, est attendue avec ferveur chaque année par les Genevois et des sportifs de tout niveau, fins prêts pour affronter les nombreuses bosses et les pavés souvent glissants de ce parcours exigeant qui vous casse les guibolles.