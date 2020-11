Allemagne – Ils ont abusé durant «plusieurs heures» de 2 petits garçons Cinq personnes sont actuellement jugées en Allemagne pour des actes de pédophilie sur de jeunes enfants.

Des pédophiles jugés en Allemagne. Keystone/archive

Le procès de cinq personnes, quatre hommes et une femme, accusés d’avoir abusé sexuellement de deux enfants à plusieurs reprises ou d’avoir aidé à ces crimes commis dans une maison de vacances dans l’ouest de l’Allemagne, a débuté jeudi à Münster.

La justice reproche à l’accusé principal, un homme de 27 ans originaire de Münster, travaillant dans une ferme et passionné d’informatique, d’avoir régulièrement violé depuis au moins 2018 le fils de 10 ans de sa partenaire, pour le moment pas poursuivi, et de l’avoir ensuite «offert» via internet à plusieurs autres hommes.

Enfants drogués

Parmi eux, trois sont sur le banc des accusés: originaires de Hanovre (35 ans), Staufenberg dans la Hesse (30 ans) et Schorfheide dans le Brandebourg (42 ans), ils auraient participé, en compagnie de l’accusé principal, à une orgie durant tout un week-end en avril 2020 sur l’enfant de 10 ans et un autre de cinq ans, fils de l’accusé de Staufenberg.

Les deux mineurs avaient été préalablement drogués.

La dernière personne poursuivie pour complicité est la mère de 45 ans de l’accusé principal, propriétaire de la maison d’été de Münster où se sont produits les faits et qui lui aurait laissé les clés tout en sachant ce qui se passait dans la demeure.

Ces personnes avaient été arrêtées en juin dernier. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et ont identifié au moins 20 autres personnes potentiellement liées à cette affaire.

Enquêteurs choqués

Lors des perquisitions dans la cave du domicile de l’homme de 27 ans, la police avait mis la main sur des disques durs contenant jusqu’à 500 térabytes de données, y compris des vidéos et des photos. Seule une partie d’entre elles ont pour le moment pu être décodées.

«Ces hommes, si on peut les désigner ainsi, ont procédé de manière perfide en cryptant toutes leurs discussions sur leurs portables», s’était indigné le chef de l’enquête Joachim Poll, lors d’une conférence de presse.

Les enquêteurs s’étaient dit particulièrement choqués, expliquant notamment que les vidéos montraient comment quatre hommes abusaient alternativement durant «plusieurs heures» des deux garçons de 5 et 10 ans. «Vous ne pouvez pas l’imaginer», avait dit M. Poll.

Le procès devrait durer au moins jusqu’à fin février 2021.

Vaste réseau pédophile

Ce scandale s’est déroulé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, région déjà à la Une des journaux depuis début 2019 en raison de plusieurs cas d’abus sexuels graves sur des enfants.

Ainsi, dans un camping de Lügde, plusieurs hommes avaient abusé sexuellement d’enfants entre 2008 et 2018 des centaines de fois avant d’être arrêtés, dans une affaire qui avait profondément choqué le pays.

Début octobre, un homme accusé d’être à la tête d’un vaste réseau pédophile allemand appelé le «complexe d’abus de Bergisch Gladbach», et d’avoir lui-même abusé de sa fille à plusieurs reprises, avait été condamné à douze ans de prison par un tribunal de Cologne.

AFP/NXP